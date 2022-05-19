中職明星賽7月復辦 昨起球迷可投票

中職昨公布明星賽活動內容。（記者林正堃攝）

採取明星隊vs國家隊

〔記者林宥辰／台北報導〕連續兩年受疫情影響取消的中職明星賽，今年將復辦，和2019年一樣採取「明星隊vs國家隊」方式組隊，明星隊由去年台灣大賽冠軍中信兄弟總教練林威助執掌兵符，國家隊則由原本今年3月要帶兵出征台日交流賽的統一獅教頭林岳平領軍。

林威助、林岳平領軍

今年明星賽將於7月30、31日在洲際球場舉行。自昨天起至6月22日，球迷可透過網路、手機通訊和雜誌投票，球迷投票占60%，經加權和專業人員票選40%相加統計後，由國家隊總教練林岳平先挑選球員組軍，若挑到票數最高的選手，明星隊以得票次之者遞補之。

請繼續往下閱讀...

全壘打大賽則由去年、今年全壘打榜前10名，共20位球員，經球迷網路票選取8名，兩季的前10名若有重複，不往下遞補。

今年明星賽另一大亮點，則是味全龍暌違22年再次於明星賽亮相。龍隊2019年重新成軍，去年登上一軍時明星賽因疫情取消，包括王牌左投王維中在內，多數主力都未曾參與過明星賽。季初身披龍袍的林智勝，昨票選首日暫居指定打擊第2名、全壘打大賽榜前4名。

中職原訂3月和日職進行交流賽，因疫情取消。中職會長蔡其昌透露，當時原本由林岳平帶兵，明星賽將採相似概念，球迷也可藉機觀察目前國家隊陣容雛形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法