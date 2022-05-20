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小嘟嘟顯神威 獅驚奇3連勝

2022/05/20 05:30

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅疫後奇蹟列車向前衝，胡智為繳出先發8局無失分的超優質好投，打線更擊退昔日強投隊友泰迪，終場以7：0完封中信兄弟，掃進3連勝平本季最長，排名竄上聯盟第2。

獅隊MVP胡智為自己倒冰水慶祝。（記者陳志曲攝）

獅隊胡智為（右）先發8局無失分，繳出生涯代表作，柯育民連3場先發蹲捕球隊全勝，獲高度評價。（記者陳志曲攝）

胡智為優質8局 土投出風頭

胡智為昨天威風八面，開賽就投出8上8下，3局上才被陳家駒敲唯一的1支一壘安打。前次獅隊有土投至少投8局、被敲1安以內且無失分，得追溯至2008年潘威倫的無安打比賽。胡智為無愧「小嘟嘟」稱號，擦亮去年第1指名的王牌光環。

代理總教練高志綱指出，整體先發的局面掌握都比開季好很多，「我不想舒服他，但希望他能繼續保持下去。」

投完8局球數已累積111球，胡智為表示，教練有問他，自己原本想要拚完封，「但教練有他們的考量，球季還很長，我尊重他們的意思。」

胡智為在6日對中信6局掉3分吞敗，他認為昨天做最好的地方是沒讓對方首棒上壘，有跟教練討論一些投球想法，強化心態並調整投球機制，不去強求三振。

獅首席教練高志綱（右二）拿下代總教練第三勝。（記者陳志曲攝）

獅隊鄭鎧文代打敲出2分打點二壘安打，終止連續16打數無安打。（記者陳志曲攝）

去年隊內賽練過 2連勝泰迪

泰迪過去效力獅隊在台南球場戰績9勝0敗，獲封「台南王」，名號已隨連2場先發台南敗投逝去無蹤。綱總認為，打擊教練做得很好，潘武雄也有協助設定，「我們去年在停賽的隊內賽有打過泰迪，有比較明確的政策去進攻，剛好發揮效果。」

獅隊另外一個亮點是鄭鎧文，由於施冠宇染疫而頂替，昨在7局下代打終止連續16打數無安打，暌違582天的安打助隊猛攻5分大局，他坦言，去年打擊節奏沒有掌握很好，這支安打有鬆口氣，「剛好因為疫情的關係，讓我有機會在一軍展現，希望自己有好的成績。」

綱總指出，比分拉開後，派上鄭鎧文是希望他能更舒服發揮，「他做得很好，要對他有多點信心，透過這個打席找回長打能力，讓投手有壓迫感。」

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