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柯育民3連讚 工具人進化強捕

2022/05/20 05:30

獅隊柯育民蹲捕表現獲高度評價。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅刮起「玉米旋風」！季初第3號捕手的柯育民，把握主戰捕手林岱安染疫缺陣，連3場先發蹲捕幫羅昂、江辰晏和胡智為奪下勝投，代理總教練高志綱連3天稱讚「玉米」的領導，「這幾天幫投手很大的忙！」

「玉米旋風」醒獅 綱總好評不斷

柯育民從17日起連蹲3天26局，僅讓樂天桃猿和中信兄弟合計拿3分，投手群只有2次保送。洋投羅昂稱讚擋球好，為他帶來自信，指名想再配下去；胡智為昨也說，每局都在不斷溝通，「在場上有發揮出我們討論的東西，用2顆頭腦對付1顆頭腦。」

柯育民選秀順位不算亮眼，2019年進獅隊被定位「工具人」，今年才專職捕手，春訓就讓投捕教練陳俊輝大開眼界，「他看起來就是不一樣了，人家還在調，他已經準備好。」

陳俊輝說，柯育民在領導投手過程有在解讀打者，不會很死板，且壘上有人的「危機處理能力」神似林岱安，「他的盜壘阻殺功力，甚至有機會超越岱安。」玉米先發8場已抓到全隊最多的4次盜壘，盜壘阻殺率4成44。

中信兄弟吳俊偉是柯育民在屏東高中的學弟，兩人曾是投捕搭檔，「柯育民是很認真的選手，也因為身兼隊長，比較嚴肅一點，要管理全隊，包括比較皮的我。」

吳俊偉指出，柯育民在青棒就是頭腦很聰明、腦筋轉很快的選手，「畢竟我們曾是相處過的隊友，今年看到他有好表現，為他感到開心，只希望對我們不要打這麼好。」

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