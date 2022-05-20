中職6隊募兵 兩階段徵才起跑

台鋼雄鷹擁有今年中職選秀狀元籤。（台鋼集團提供）

〔記者吳清正／台北報導〕2022年中職選秀會將於7月11日舉行，新人測試會則於6月27日在天母球場先行登場，即日起接受線上報名。由於今年台鋼雄鷹加盟成為第6隊，入選人數將再創新高。

6/27新人測試 7/11選秀

味全龍加盟中職的2019年，選秀會共有63人入選，其中味全就選進32人，雙雙創下歷史新高，今年再增加1隊，入選總人數可望再突破。

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台鋼除了擁有狀元籤，前4輪並可在第7順位多選1人，其餘球隊選秀順序為味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟。

凡自2017年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、U23世界盃、U18世界盃、亞錦賽、亞青賽及亞運等國手資歷的選手、聯盟或聯盟所屬球團推薦、最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前3名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未有以上資歷的選手可透過報名參加新人測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國93年7月11日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月20日止，先行報名參加6月27日在台北市天母棒球場舉辦的測試會。

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