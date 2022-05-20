教育部增訂「黃郁婷條款」言行損國家榮譽 最重取消國手資格

台灣滑冰選手黃郁婷穿中國服練習等言行爭議，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案，增訂「黃郁婷條款」。（資料照，取自黃郁婷IG））

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣滑冰選手黃郁婷穿中國服練習等言行爭議，被質疑有損國家榮譽，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案昨曝光，增訂「黃郁婷條款」，若國家代表隊選手言行損及團體形象或國家榮譽，情節重大將取消國手資格，且減少補助或停止補助一年至五年，教練同受榮譽條款規範。

代表隊教練也同受規範

教育部次長、體育署代署長林騰蛟說明，近期因國家代表隊選手赴國外參賽期間，發生不當言行致國家形象受損，為確立國家代表隊教練與選手，於培訓及參賽期間制度化及相關權責單位分工，需修法協助單項協會加強對選手的紀律管理。

請繼續往下閱讀...

草案第十五條明訂，選手於培訓或參賽期間，有明列違規事項者，得由所屬單項協會或總會等，提經紀律委員會審議，處警告、申誡或其他懲處。情節重大可取消其代表隊資格，並報教育部備查。另，十五條之一新增，教育部得依情節酌減教練或選手補助金額或停止補助一至五年。

重大違規停止補助五年

在違規事項方面，草案增訂「其他不當言行，損害國家代表隊形象或國家榮譽。」其他既有違規則包含：未依計畫參加國家隊培訓及參賽、違規使用禁藥、損及團體形象或國家、不聽從教練指導或有破壞國家隊團體和諧、變賣或使用公共器材設備，涉有營私圖利行為等。

此外，因應國際潮流，國際綜合性賽會種類眾多且各有組團單位，草案在組團單位後增訂「或其他特定體育團體」，不再限僅單項協會才能組團報名；並且增訂教練及選手於參賽期間所享權利以及應負義務，與違反義務的處理程序及其他應遵行事項等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法