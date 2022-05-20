晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

教育部增訂「黃郁婷條款」言行損國家榮譽 最重取消國手資格

2022/05/20 05:30

台灣滑冰選手黃郁婷穿中國服練習等言行爭議，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案，增訂「黃郁婷條款」。（資料照，取自黃郁婷IG））

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣滑冰選手黃郁婷穿中國服練習等言行爭議，被質疑有損國家榮譽，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案昨曝光，增訂「黃郁婷條款」，若國家代表隊選手言行損及團體形象或國家榮譽，情節重大將取消國手資格，且減少補助或停止補助一年至五年，教練同受榮譽條款規範。

代表隊教練也同受規範

教育部次長、體育署代署長林騰蛟說明，近期因國家代表隊選手赴國外參賽期間，發生不當言行致國家形象受損，為確立國家代表隊教練與選手，於培訓及參賽期間制度化及相關權責單位分工，需修法協助單項協會加強對選手的紀律管理。

草案第十五條明訂，選手於培訓或參賽期間，有明列違規事項者，得由所屬單項協會或總會等，提經紀律委員會審議，處警告、申誡或其他懲處。情節重大可取消其代表隊資格，並報教育部備查。另，十五條之一新增，教育部得依情節酌減教練或選手補助金額或停止補助一至五年。

重大違規停止補助五年

在違規事項方面，草案增訂「其他不當言行，損害國家代表隊形象或國家榮譽。」其他既有違規則包含：未依計畫參加國家隊培訓及參賽、違規使用禁藥、損及團體形象或國家、不聽從教練指導或有破壞國家隊團體和諧、變賣或使用公共器材設備，涉有營私圖利行為等。

此外，因應國際潮流，國際綜合性賽會種類眾多且各有組團單位，草案在組團單位後增訂「或其他特定體育團體」，不再限僅單項協會才能組團報名；並且增訂教練及選手於參賽期間所享權利以及應負義務，與違反義務的處理程序及其他應遵行事項等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。