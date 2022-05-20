西冠第一課 勇士全員開扁獨行俠

勇士柯瑞（中）昨進帳21分，率隊在西部冠軍賽拔得頭籌。勇士本季季後賽主場不敗，至今已7戰全勝。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕時隔2年再度重返西部冠軍賽的勇士，昨在「萌神」柯瑞進帳21分領軍下，全隊7人得分達雙位數，替獨行俠上一記震撼教育，第4節最多領先30分，終場112：87大勝獨行俠，在系列賽拔頭籌。

勇士A.威金斯（左）防守作戰成功，獨行俠東契奇（右）昨18投僅6中全場拿20分。

（美聯社）

系列賽拔頭籌 柯瑞砍21分

勇士本季季後賽延續主場不敗之身，至今已7戰全勝，此外，他們在系列賽主場首戰已拉出13連勝，並列史上第3長紀錄。

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7人得分上雙

團隊命中率56.1％

勇士展現出全員皆兵的傲人火力，團隊命中率高達56.1％，柯瑞進帳21分，還摘下全隊之多的12個籃板，是他今年季後賽首度「雙十」，J.波爾和A.威金斯各19分，K.湯普森的15分都集中在下半場，反觀獨行俠命中率只有36％，成為勝負分水嶺。

A.威金斯開大鎖

箝制東契奇

A.威金斯的防守得記上大功，作為箝制東契奇第一道防線，讓他難以施展手腳，全場18投僅6中拿20分，其中下半場更只得2分，還發生7次失誤，徹底擾亂獨行俠的進攻節奏，拿手的三分球命中率更只剩22.9％。

東契奇首度踏上西部決賽吃足苦頭，總出手次數和得分都是今年季後賽新低，也是他生涯季後賽單場失誤多於命中數，臉部還在比賽中被抓傷，他自嘲，「還不錯，這讓我看起來更像名硬漢。」

先前因染疫而缺陣，昨天回歸的勇士教練柯爾說：「東契奇是聯盟最難防守的球員，但威金斯做得很好，是我們重要的一部分，進攻也沒話講。」連獨行俠主帥奇德也吹捧威金斯的表現，「他真的守得很好，你得好好稱讚他。」

勇士先前在取得首戰勝利後，已連續從13個系列賽中脫穎而出，儘管從紀錄中窺見球隊的奪勝定律，但柯爾強調，不能掉以輕心，而是要持續專注在下一戰。

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