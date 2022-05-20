年度新秀第一隊 去年選秀前4全上榜

2021-2022年度新秀第一隊

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA昨公布年度最佳新秀陣容，去年選秀前4順位狀元坎寧安、榜眼J.格林、探花莫布里和巴恩斯皆入選第一隊，證明各隊眼光獨到，另外，選秀第八順位的魔術長人華格納展現天賦，菜鳥年場均就貢獻15.2分，也擠進新秀第一隊。

暴龍上季選秀挖到寶，雖僅拿到第4順位籤，網羅前鋒巴恩斯，他表現優異，先發出賽74場，場均轟下15.3分、7.5籃板，成為暴龍自1998-99卡特後，第二位年度最佳新秀，巴恩斯也被視為是球隊的未來核心。

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狀元郎活塞坎寧安雖無緣新人王，仍展現符合身價的水準，整季繳出場均17.4分、5.6助攻和5.5籃板的全能成績單，尤其明星賽後手感加溫，場均飆升至21分，也成為自1976-77球季後，第6位明星賽後貢獻場均逾20分、5籃板和5助攻的菜鳥，與喬丹和詹姆斯等名將齊名，坎寧安也以滿分入選年度新人第一隊。

魔術本季22勝60敗，排名在東部墊底，但華格納的成長，讓球團看到重建的曙光，同時今年還抽到狀元籤，下季有機會大翻身。外媒分析，來自奧本大學的前鋒J.史密斯最有機會成為狀元，本季在NCAA出賽34場，場均貢獻16.9分。

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