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泰國公開賽》29分鐘快刀斬 小戴安抵8強

2022/05/20 05:30

戴資穎擊敗印尼小將哈塔萬，晉級女單8強，今要對決中國何冰嬌。 （Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎昨在泰國羽球公開賽以21：15、21：14，擊敗初次交手的印尼小將哈塔萬，今日和中國何冰嬌展開第12次交鋒，爭取女單4強席次。

在首輪歷經3局大戰才獲勝的戴資穎，昨對上24歲的哈塔萬徹底揮別慢熱狀況，很快就熱機完畢，並加快進攻節奏，令對手難以招架，以及有效控制失誤，只打29分鐘就獲勝。

今對何冰嬌 搶4強席次

戴資穎本季冠軍尚未到手，這回盼在泰國搶冠成功，今日將迎來硬仗，對上世界排名第9的何冰嬌，也是兩人繼去年西班牙世錦賽4強後再次交手。

戴資穎生涯對戰何冰嬌取得9勝2敗，且包括去年世錦賽的近3次交手都贏球，但何冰嬌本季共打下兩座超級300系列冠軍。小戴不敢大意，求正常發揮，並減少不必要失誤，全力和對手廝殺。

王子維8強戰

對中國李詩灃

男單方面，「羽球王子」王子維以13：21、21：15、21：18逆轉世界排名25的法國好手波波夫，繼2019年南韓公開賽，再度重返超級500系列8強。

王子維今日和2018年青奧男單金牌中國李詩灃，爭奪4強門票。世界排名49的李詩灃資格賽打敗隊友孫飛翔、印度普里恩修，於32強連續打敗日本西本拳太、印尼蘇吉亞托，成為男單大黑馬，而王子維4月亞錦賽曾栽在李詩灃拍下，今日將尋求甜蜜復仇。

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