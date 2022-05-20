T1》吉倫大三元 收尾硬上險爆衝突

桃園雲豹洋將吉倫（22號）演出大三元，率隊擊敗台啤英熊。 （雲豹提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕T1職籃桃園雲豹洋將吉倫昨繳出23分、14助攻、12籃板和4抄截，完成大三元，本土射手吳季穎則打出職業生涯代表作，貢獻16分，聯手率隊110：104擊敗台啤英熊，主帥劉嘉發接掌兵符後，雲豹2戰全勝。

此役戰況膠著，雙方在決勝節7度互換領先，雲豹吉倫扮演第四節先生，單節狂砍13分，但在終場前1.3秒勝負底定、台啤棄守時還執意上籃，打破「潛規則」，雙方險些爆發衝突。賽後吉倫回應，「本場比賽激烈，雙方有不少言語上的衝突，最後的上籃有點意氣用事，我還是要跟台啤說聲抱歉。」

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台啤後衛蔣淯安表示，「比賽勝負已定，當下我已讓開（未防守），吉倫還刻意在我面前上籃，分明在挑釁，我才會找他理論，不希望讓對手覺得本土球員是好欺負。」

英熊被豹咬 落至第4名

雲豹此役5人得分上雙，投籃命中率逼近5成，尤其決勝節頂住壓力，團隊攻下31分，成為獲勝關鍵。劉嘉發回應，「本土和洋將磨合越來越好，打法也更團結，希望能把好狀態延續至季後賽。」

台啤英熊吞敗後，戰績16勝13敗，篤定無緣超越中信特攻，落至第4名，週日將在桃園與例行賽第5名的雲豹進行季後挑戰賽，台啤握有1勝的優勢，雲豹則要連拿2勝才能晉級。

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