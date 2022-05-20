晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T1》吉倫大三元 收尾硬上險爆衝突

2022/05/20 05:30

桃園雲豹洋將吉倫（22號）演出大三元，率隊擊敗台啤英熊。 （雲豹提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕T1職籃桃園雲豹洋將吉倫昨繳出23分、14助攻、12籃板和4抄截，完成大三元，本土射手吳季穎則打出職業生涯代表作，貢獻16分，聯手率隊110：104擊敗台啤英熊，主帥劉嘉發接掌兵符後，雲豹2戰全勝。

此役戰況膠著，雙方在決勝節7度互換領先，雲豹吉倫扮演第四節先生，單節狂砍13分，但在終場前1.3秒勝負底定、台啤棄守時還執意上籃，打破「潛規則」，雙方險些爆發衝突。賽後吉倫回應，「本場比賽激烈，雙方有不少言語上的衝突，最後的上籃有點意氣用事，我還是要跟台啤說聲抱歉。」

台啤後衛蔣淯安表示，「比賽勝負已定，當下我已讓開（未防守），吉倫還刻意在我面前上籃，分明在挑釁，我才會找他理論，不希望讓對手覺得本土球員是好欺負。」

英熊被豹咬 落至第4名

雲豹此役5人得分上雙，投籃命中率逼近5成，尤其決勝節頂住壓力，團隊攻下31分，成為獲勝關鍵。劉嘉發回應，「本土和洋將磨合越來越好，打法也更團結，希望能把好狀態延續至季後賽。」

台啤英熊吞敗後，戰績16勝13敗，篤定無緣超越中信特攻，落至第4名，週日將在桃園與例行賽第5名的雲豹進行季後挑戰賽，台啤握有1勝的優勢，雲豹則要連拿2勝才能晉級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。