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聰明哥準大三元 緊急滅「火」

2022/05/21 05:30

史馬特復出滅火。（法新社）

綠衫軍東冠扳平熱火

〔記者梁偉銘／綜合報導〕染上醒目綠髮的「聰明哥」史馬特，昨揮別傷勢強勢回歸，攻守全能助塞爾提克在客場以127：102大勝熱火，東部決戰扳成1：1，明天起回波士頓進行2連戰。

塞隊東冠首戰慘遭熱火大逆轉後，原本扭傷休兵的史馬特緊急救援，甫獲得年度最佳防守球員的他，昨繳出24分、12助攻、9籃板的「準大三元」，外加3抄截、1火鍋，率隊壓制地主，扳回一城。

「年度最佳防守獎是有原因的。」綠衫軍總帥烏杜卡盛讚，史馬特扮演舉足輕重的角色，攻守兩端都發揮影響力，讓全隊能應付J.巴特勒、艾德巴約這兩大勁敵，「和往常一樣，他為比賽定調。」

28歲的史馬特，此役12次助攻冠絕兩軍，且17分鐘內拿17 分，助塞隊下半場力保20分領先，正負值高達+31，並繼2012年的朗度後，締造隊史季後賽首見「20分、10助攻、3抄截」。

史馬特說：「我只是走上球場，展現積極態度。我一直告訴自己要回來，我不在乎是否感覺疼痛，最重要工作就是不讓熱火打得比我們更拚命。」

東霸天熱火在主場判若兩隊，巴特勒雖拿29分，怎奈隊友不爭氣，第四節打不到一半，主場觀眾幾乎都跑光了。巴特勒一肩扛起責任，「我打的有點自私，應該讓隊友參與進攻。我不會輕易忘掉這場失利，他們讓我們難堪，也確實做到。大家該汲取教訓，不讓類似狀況重演。」

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