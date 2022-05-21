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王勝偉不老MVP 悍將9違飆分

2022/05/21 05:30

現役中職盜壘王悍將王勝偉繼2019年8月18日後，再次單場跑出2次盜壘成功。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕富邦悍將還沒拿到第1個出局就挨朱育賢滿貫彈重擊，但葉竹軒、王勝偉2位轉隊老將及時挺身而出，聯手打破滿壘魔咒並帶動打線以9：6逆轉擊敗樂天桃猿。富邦攻下9分雖是本季單場最多，開季第29場才拿第6勝仍創史上最慢。

樂天1局下才打4人次就靠朱育賢生涯第7發滿貫彈先馳得點，眼看比賽瞬間定調，富邦2局上立刻回敬無人出局滿壘，陳真遭三振雖是富邦開季滿壘連續14打數無安打，追平前身興農牛1997年的隊史紀錄，但葉竹軒、王勝偉相繼敲安合力打回3分，帶動打線攻下4分追平。

猛打4打點 38歲衝出2盜

富邦3局上重啟攻勢，先靠王溢正暴投二度扳平，再靠葉竹軒、王勝偉分別擊出高飛犧牲打、安打各得1分以7：5首次超前，5局上又添2分，繼去年11月14日後再次單場得9分。近2年陸續轉到富邦的葉竹軒、王勝偉聯手5安打6打點3盜壘，讓第8、9棒變身攻堅雙箭頭。

38歲的王勝偉4打數3安打4打點2盜壘，前次拿單場MVP是2019年6月1日，他表示，前2年大多待在二軍，沒想到隔了3年還能再拿，「這1勝是大家一起努力來的，年輕人都展現很好的鬥志，希望可以持續下去。」繼2019年8月18日後再次單場2盜，王勝偉則說：「如果我都能成功，年輕球員會更容易嘗試。」

悍將擊敗桃猿拿下本季第6勝，王勝偉（中）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

29場才6勝 史上最慢紀錄

總教練丘昌榮表示，葉竹軒、王勝偉很珍惜比賽機會，在場上也很享受，范米特投得很不理想，球速與控球都沒出來，造成沒拿出局數就丟4分，還能追回來是選手很努力，希望趕快投、打都正常，「我們還落後人家很多，要再努力加油。」

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