悍將陣容一把青 老興農牛不以為然

黃忠義當年是興農主力球員。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將開季戰績慘淡，即便昨擊敗龍頭樂天桃猿，開季戰績6勝23敗，仍追平1996年興農前29場的中職史上最差戰績。名球評黃忠義正是當年興農主將，他說：「當時我們戰力很差，富邦陣容整齊多了，我覺得他們步調整個亂掉。」

老少怎麼配 考驗教練團功力

黃忠義指出，當年興農洋將、本土戰力都輸人家一大截，開季就7連敗，真的很慘，「那時別隊都說，對興農把黃忠義抓起來就穩了。」1996年興農戰績28勝69敗3和，勝率0.289敬陪末座。

請繼續往下閱讀...

看到富邦至今表現，黃忠義表示，富邦戰力整齊，教練團、管理階層改組，開打前球迷期待太高，但表現不如預期，遇到挫折慌了手腳，在巨大壓力下選手難展現應有水準。

「菜就這樣子，要怎麼補強？」黃忠義說，季中除了找新洋將，戰力難升級，這時就看教練團功力，什麼菜能炒出什麼樣的料理，有賴廚師手藝，「要當飯店大廚還是一般廚師？考驗富邦教練團功力。」

近期富邦啟用大量年輕選手應戰，黃忠義不以為然地說，「球迷買票進場不是看你在一軍磨練新人，仍要持續強化訓練，富邦老將年紀也不算大，要花點時間磨合找出最好陣容去打。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法