吳哲源致敬建仔 5次獅誤助興

〔記者龔乃玠／台南報導〕「獅」誤連連！中信兄弟昨天「點」出名堂，讓統一獅發生本季聯盟單場最多的5次失誤，配合「王建民弟子」吳哲源的7局無失分好投，終場以10：1中止3連敗，避免相隔3年在台南球場被3戰橫掃。

兄弟吳哲源先發7局用了104球，雙雙締造生涯新高。

（記者李惠洲攝）

10次滾地球出局 7局104球新高

吳哲源前次對獅隊臨危受命接替確診的呂彥青先發奪生涯首勝，昨首度突破7局和100球大關，交互運用王建民傳授的伸卡球，製造高達10次滾地球出局，總教練林威助指出，「跟上次一樣很穩定，有控球、用球數精簡，應該會繼續待在輪值先發。」

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吳哲源表示，純粹是進攻好球帶，沒有特別想法，「我還在適應先發階段，說什麼都太早，其實我什麼角色都可以勝任，只要有出賽機會就把握機會表現。」

吳哲源第一次達陣7局百球，在6局下2出局時，投手教練喊暫停。吳哲源說，教練讓他喘口氣，自己也不想走下投手丘，「投滿7局是達成人生的新目標。」

兄弟岳政華趁獅隊投手失誤回本壘得分。（記者李惠洲攝）

許基宏（記者李惠洲攝）

獅隊先發投手古林睿煬在5局上處理短打球暴傳，加上牽制失誤，被攻下4分大局；6局上獅隊又因為處理短打球失誤大失血，單場發生高達5次失誤，刷新本季聯盟單場紀錄。

兄弟「黃金轟炸基」許基宏敲出暌違46天的第3發「四番彈」，讓古林5局沒投完退場，只是9局下守備發生失誤，連同右外野手林書逸的處理球失誤，讓獅隊打破鴨蛋，成為本季唯一沒被完封過的球隊，跨季連續34場得分。

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