晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

農場成發會 3小獅驚豔一軍

2022/05/21 05:30

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅近來展現農場的厚實，「3小獅」柯育民、邱智呈、李丞齡的選秀順位平庸，過去一軍經驗寥寥可數，卻在主力缺陣下無縫接軌，本週4戰助隊打出3勝，只是昨9局上李丞齡接球時撞牆傷退，讓代理總教練高志綱賽前形容「眼睛冒著熊熊烈火，想把對手吃掉」的氣勢消弱不少。

柯育民（記者李惠洲攝）

季初被設定3號捕手的柯育民締造「玉米旋風」，已連續先發蹲捕4場，更不排除明天首度搭配王牌布雷克。農場主管潘俊榮指出，當時球隊有郭峻偉，柯育民排不上3號捕手，加上隊形需要，多練個游擊，去年才專職捕手，「他在大學蹲捕沒到頂尖，今年進步幅度讓我嚇到，直逼一號捕手水準。」

邱智呈（記者李惠洲攝）

李丞齡昨守備造成右手肘受傷。（記者李惠洲攝）

邱智呈和李丞齡都是高中畢業球員，2人在青棒強項都是打擊。潘俊榮說，邱智呈在高中擊球就很好，好投手也打得到，唯獨守備不到職業水準。今年他的守備成長看得見，昨2局上演出飛撲美技，幫投手擋掉失分。

李丞齡在青棒外野表現較好，也兼任蹲捕，獅隊先規畫他練捕手，原本設定觀察2至3年，後來僅練1年發現有傳球問題，當機立斷專職外野。潘俊榮說，「他的賣點是打擊，如果捕手練不起來，可能影響打擊，那就在外野讓他發揮。」只是李丞齡昨守備造成右手肘受傷，讓不少獅迷相當扼腕。

驚奇三小獅成績

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。