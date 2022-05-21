農場成發會 3小獅驚豔一軍

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅近來展現農場的厚實，「3小獅」柯育民、邱智呈、李丞齡的選秀順位平庸，過去一軍經驗寥寥可數，卻在主力缺陣下無縫接軌，本週4戰助隊打出3勝，只是昨9局上李丞齡接球時撞牆傷退，讓代理總教練高志綱賽前形容「眼睛冒著熊熊烈火，想把對手吃掉」的氣勢消弱不少。

柯育民（記者李惠洲攝）

季初被設定3號捕手的柯育民締造「玉米旋風」，已連續先發蹲捕4場，更不排除明天首度搭配王牌布雷克。農場主管潘俊榮指出，當時球隊有郭峻偉，柯育民排不上3號捕手，加上隊形需要，多練個游擊，去年才專職捕手，「他在大學蹲捕沒到頂尖，今年進步幅度讓我嚇到，直逼一號捕手水準。」

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邱智呈（記者李惠洲攝）

李丞齡昨守備造成右手肘受傷。（記者李惠洲攝）

邱智呈和李丞齡都是高中畢業球員，2人在青棒強項都是打擊。潘俊榮說，邱智呈在高中擊球就很好，好投手也打得到，唯獨守備不到職業水準。今年他的守備成長看得見，昨2局上演出飛撲美技，幫投手擋掉失分。

李丞齡在青棒外野表現較好，也兼任蹲捕，獅隊先規畫他練捕手，原本設定觀察2至3年，後來僅練1年發現有傳球問題，當機立斷專職外野。潘俊榮說，「他的賣點是打擊，如果捕手練不起來，可能影響打擊，那就在外野讓他發揮。」只是李丞齡昨守備造成右手肘受傷，讓不少獅迷相當扼腕。

驚奇三小獅成績

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