一個都不能少 5月狂龍活現

味全龍林智勝（左）5局下敲出勝利打點，獲選單場MVP。

（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著6名確診球員回歸一軍，味全龍變回復賽前一度5連勝的「5月狂龍」，林子昱、王維中聯手交出6局無責失的內容，配合打線7局下鯨吞5分，抵銷詹子賢滿貫彈的傷害，最終以7：6險勝中信兄弟，上半季戰績排名回到第2。

6確診球員歸隊 戰績回升

林子昱、王維中是首批歸建投手，以先發4局、中繼2局相繼登板，共失3分都非責失，總教練葉君璋指出，林子昱狀況雖不到最好，但投球都有到位，因為休息太久，設定75球只用68球就換掉，未來一週會正常先發，但球數會增加，王維中球速還沒出來，狀況仍比復賽前好，下週應會放在牛棚。

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味全龍林子昱。（記者林正堃攝）

王維中（記者林正堃攝）

林子昱前次出賽是4月21日在二軍，他不諱言剛上場其實滿緊張的，站上投手丘多少有點生疏，解隔離後希望趕快調整好回到球場，投到後面覺得手有點緊繃，應該是太久沒有比賽的關係，「回來第1場丟太多很容易受傷，希望用球數慢慢累積。」

林智勝扛2棒 勝打MVP

味全5局下靠郭天信、林智勝連續安打以2：1首次領先，由於兩隊7局下、8局上各打出5分大局，林智勝的超前分顯得格外重要，他認為，二軍支援球員適時補上很多空缺，證明球隊板凳深度可以銜接，如果沒有前面隊友不斷積壘，打第2棒能很少能拿單場MVP。

味全龍教頭葉君璋對兄弟洋投象魔力帽沿的物質提出異議。（記者林正堃攝）

兄弟洋投象魔力。（記者林正堃攝）

4局下小插曲是，葉君璋質疑中信洋投象魔力的帽沿有外部物質，但主審認為並無異狀，葉君璋表示，投手帽沿若有顏色應是白色（止滑粉）而非黑色，不懂主審檢查球不檢查球帽的邏輯何在，中信總教練林威助也上場了解，被裁判告知有檢查球與手套。

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