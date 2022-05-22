告別窗景人生 味全「天威」開工刷打點

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨有6名確診球員回到一軍，主力野手郭天信、李凱威直接被排進先發打線，兩人都沒想到這麼快就回來比賽，隔離期間都覺得很無聊好像在服刑，除了睡覺就靠打電動打發時間，兩人的差別在於房間有沒有View。

味全龍郭天信昨用「海軍路上睡」動作慶祝上壘。（記者林正堃攝）

李凱威（記者林正堃攝）

隔離像服刑 打電玩解悶

郭天信指出，隔離期間一人一室，時間一到飯菜會送到門口，吃完再放在門外，他與李凱威都靠打電動解悶，他玩《MLB THE SHOW》，李凱威玩《寶可夢傳說阿爾宙斯》，但他打開窗戶只看到天井，不知道外面是白天還是晚上，李凱威打開窗戶就有陽光。

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郭天信表示，隔離期間只能在室內簡單活動、輕微訓練，解隔離後發現體能與肌力落差很大，每天中職比賽時間一到就開電視，除了看比賽順便當成情蒐；李凱威覺得，剛恢復訓練時呼吸比較困難有點喘，唯一擔心是眼睛要趕快適應習慣在晚上比賽。

郭天信、李凱威回歸的第1場就聯手發威，都擊出帶有打點的二壘安打，郭天信於1局下助味全先馳得點，李凱威於7局下串聯5分大局，兩人不但各跑回1分，上壘後都跟進隊友做出最近在社群媒體爆紅、先敬禮再大喊的「海軍路上睡」動作。

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