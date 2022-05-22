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東奧爭冠戲碼重演 小戴今復仇陳雨菲

2022/05/22 05:30

陳雨菲昨在泰國羽球公開賽收拾印度好手辛度，晉級冠軍戰。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎，昨在泰國羽球公開賽女單4強戰以10：21、21：13、21：19逆轉泰國一姊依瑟儂，本季首度晉級決賽，今天將和中國名將陳雨菲爭冠，也是兩人繼去年東京奧運金牌戰後再度對決。

戴資穎昨在泰國羽球公開賽逆轉泰國一姊依瑟儂，晉級決賽。（歐新社）

激戰3局

逆轉依瑟儂

戴資穎首局處在順風處，技術暫停後因失誤激增，連丟10分讓出，但第二局穩住陣腳拿下，將戰線延長。

實力在伯仲之間的戴資穎、依瑟儂，最近5次交手全都打滿3局才分出勝負，小戴前次在東京奧運8強賽遭遇依瑟儂，決勝局也是後來居上，昨第3局也是在17：19落後時連拿4分逆轉戰局。

教練賴建誠透露，「由於場地順、逆風差異大，第3局開始前有先提醒小戴必須咬住，暫停後回到逆風處，相對球會比較控制好，壓力也會比較小。」

世界排名第4的陳雨菲，昨在4強以21：17、21：16收拾印度好手辛度，取得對戰2連勝，繼2019年後再闖泰國賽決賽，她本季德國公開賽、南韓大師賽都在決賽鎩羽而歸，冠軍尚未開張。

「盡力和對方纏鬥」

同樣尋求本季首冠的戴資穎、陳雨菲，今天將展開第20次對決，小戴雖然擁有15勝4敗的對戰優勢，並一度取得11連勝，但陳雨菲近年找到破解之道，最近4次交手共拿下3勝。

戴資穎認為，陳雨菲的打法很穩定，失誤率低，決賽一樣要有耐心，設法減少失誤，盡力和對方纏鬥。

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