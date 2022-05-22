魯尼「類MVP」 勇士2連勝

勇士魯尼（中）先發拚出超級中鋒身手，包辦生涯新高21分、12籃板。（美聯社）

西冠逆轉獨行俠

勇士一哥柯瑞（左）比出「好好睡」的招牌動作，向獨行俠說晚安。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕柯瑞昨與中鋒魯尼內外發威，助勇士在主場克服19分落後，終場以126：117逆轉獨行俠，西部決戰取得2：0領先。明天起將移師達拉斯進行2連戰。

柯瑞用火力說晚安

勇士一哥柯瑞三分球10投6中、強攻全隊最高32分，外加8籃板、5助攻，尤其第4節4投全中，關鍵10分提前底定戰局，還比出「好好睡」的招牌動作，向獨行俠說晚安，他解釋，只是享受比賽樂趣，也沒刻意排練，「當然我也有小孩，深知睡前儀式的重要性，這代表一天下來工作圓滿完成。」

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魯尼異軍突起，先發拚出超級中鋒身手，包辦生涯新高21分、12籃板，罰球時主場球迷高喊「MVP」，更感受到柯瑞、K.湯普森等明星隊友的尊榮待遇，「這感覺很新鮮，其實我快3週沒站上罰球線。」總帥柯爾也再度盛讚愛將，「魯尼真的很出色，他被所有人明顯低估。」

東契奇42分做白工

獨行俠全場三分球45投21中，但第3節手感失靈，13投僅2中，讓勇士掀起25：13反撲，成為勝負關鍵，也讓強忍肩傷豪奪42分的東契奇又做白工，他說，「我們必須調整防守，不能過度依賴三分球。得像勇士一樣，雖然擁有最好的兩大射手，還是努力進攻籃底。」

聯盟史上29位季後賽至少5場逾40分球員，僅2人勝率不及5成，東契奇2勝5敗最悲情，但他也完成生涯季後賽800分里程碑，繼喬丹、張伯倫後，第3位前25戰就達標。

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