T1季後挑戰賽 英熊今拚關門

英熊蔣淯安（資料照）

雲豹盼2連勝闖關

雲豹盧捷閔。（右，資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1職籃聯盟今天下午2點在桃園市立綜合體育館展開季後挑戰賽G1，例行賽排名第4的台啤英熊握有1勝的優勢，在客場對決桃園雲豹，只要獲勝就能晉級；雲豹則希望延長戰線，拿下2連勝闖關。

英熊本季以SBL冠軍班底轉戰T1，例行賽只拿下16勝14敗，但陣中國手眾多，大賽經驗豐富將是奪勝利器。球隊指揮官蔣淯安被教練團點名是此系列賽的關鍵人物，本季繳出19.2分、6.8助攻和4.7籃板的優質成績單，他與雲豹洋將吉倫的頂尖後衛對決，也成為觀戰焦點。

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雙方本季對戰6場，各拿3勝，台啤近期則吞下對戰2連敗，主帥楊志豪表示，早就預期會打挑戰賽，也針對雲豹的戰術體系進行破解。這場只要降低失誤，並有效封鎖雲豹的本土射手群，就能提高勝算。

雲豹本季例行賽僅拿8勝，但劉嘉發執掌兵符後改打快速的跑轟戰術，拿下2勝1敗，團隊3戰場均轟下123.7分、送出22.3助攻，都遠優於整季平均的102.9分、19.7助攻。他表示，本土球員和外援的配合漸入佳境，球員都各司其職，且願意分享球權，挑戰賽只要持續展現拚勁和鬥志，並加快攻守轉換的節奏，絕對有機會晉級。

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