悍將勵志劇3連勝 橫掃排頭猿

悍將先發陳仕朋（右）力投本季新高的6.2局只失1分，個人本季首勝和單場MVP也到手。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將陳仕朋力投本季新高的6.2局只失1分，王勝偉轟出2分砲，以5：2擊敗樂天桃猿，富邦贏得本季首次的3連勝，樂天今年第1次被3連戰橫掃。

富邦悍將本季首度3連勝，橫掃桃猿。（記者陳志曲攝）

陳仕朋6.2局失1分 本季首勝

陳仕朋第1局投出2次四壞球，但他很快修正回來，投到退場沒有再出現保送，被擊出5支安打，投出4次三振、2次四壞球，直到第7局才失掉唯一分數，連3場投出優質先發內容，拿下本季首勝和單場MVP，上一勝是去年10月21日。

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陳仕朋表示，因為很久沒有比賽了（上一次登板是12日），一開始還沒有進入狀況，感謝隊友前2局攻下4分，讓他可以沒有後顧之憂，捕手戴培峰也給他很好的引導，之後就積極攻擊好球帶。

陳仕朋前6局只被擊出2支安打，但第7局被敲3安失1分後退場。陳仕朋表示，其實比起勝投，更希望每次先發都能投長局數，第7局如果沒有失分，還想繼續投，可惜沒有化解失分危機，希望下次局數能再突破。

近5場猛打32分 找回信心

富邦總教練丘昌榮指出，陳仕朋表現非常穩定，他本來就不是三振型投手，而是讓打者無法確實擊中球心的類型，這場有把優點發揮出來；王勝偉則指出，這是陳仕朋今年最好的1場，投手有好表現，隊友打擊、守備也會有安定感，這都是相對的，希望這樣好的化學反應能持續下去。

富邦開季前26場比賽只攻下57分，平均每場2.19分，戰績4勝22敗，最近5場猛打32分，平均6.4分，得分能力是之前的2.9倍，拿下4勝1敗。

丘昌榮表示，最近打擊比較確實，王勝偉和葉竹軒等老將也會適時提醒年輕選手該注意的地方，像是推進等基本功做好了，就會有比較好的結果，相對於季初的低迷，最近表現有助於提升全隊信心，不過，每一場比賽都是新的開始，還是要戰戰兢兢全力以赴。

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