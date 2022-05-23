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屠龍刀沒失過手 布雷克飆10K首勝

2022/05/23 05:30

陳重羽、陳重廷（見圖）兄弟連線，8棒陳重羽先在6上滿壘選到保送，9棒陳重廷接著敲三壘安，進帳3分打點。（記者羅沛德攝）

生涯對戰7勝 防禦率1.63

獅隊洋投布雷克生涯對戰龍隊未嘗敗績，昨又上演屠龍秀，7局僅失1分，拿下本季首勝。 （記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕獅隊洋投布雷克去年面對味全龍隊未嘗敗績，昨再次上演「屠龍秀」，7局投球僅挨吉力吉撈．鞏冠陽春砲失1分，率隊7：1獲勝，不僅本季首勝到手，也是生涯對龍隊的第7勝，對戰防禦率僅1.63。

林智勝生涯 1700安達陣

龍隊林智勝首打席敲安，達成生涯第1700安的史上第6人里程碑，吉力吉撈4局的陽春砲則一度幫助球隊扳平。不過，除了那一轟，布雷克並未遭受太多威脅，挨轟後反而連投3次三振，6局也上演連3K，昨役共飆10K。

「屠龍」頗有心得，布雷克卻認為，對手今年更不容小覷，「光看今年成績就知道，對方比起去年更加不同，他們是支好球隊。去年對戰成績僅供參考，我不會特別關注。」

陳重羽兄弟連線 致勝關鍵

獅隊6局上灌進4分大局，關鍵在陳重羽、陳重廷兄弟連線，8棒陳重羽先在滿壘選到保送，9棒陳重廷再將球帶向中外野，龍隊中外野手郭天信飛撲未果，形成清壘三壘打。陳重廷說，賽前助理打擊教練潘武雄的經驗分享，讓他受益良多，「賢拜要我不要懷疑自己，用現有的方式去打，當下也很想多貢獻，幫布雷克拿本季首勝。」

獅隊戰績升上第2，先發輪值中的古林睿煬日前卻受球迷影射放水言論攻擊，前天下二軍後，昨雖隨隊調整，但並未受訪，代理總教練高志綱則表示：「他還年輕，現在的課題就是保持穩定性，球迷批評難免，但呼籲球迷理性看球。」

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