陳重羽想通 「讓布雷克舒服」

陳重羽搭檔布雷克助獅奪勝，昨敲2安，4次打擊都上壘帶動打線。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳重羽昨在攻守兩端都展現應有水準，不僅引導布雷克交出7局失1分的優質先發，還以4次打擊都上壘帶動打線攻城掠地，也用平常心看待2號捕手地位的可能競爭，「只要統一好，我們就好！」

陳重羽繼15日後再與布雷克投捕搭檔，相較前次用118球只投5.2局承擔本季首敗，布雷克昨用107球投完7局拿到本季首勝，陳重羽表示，差別在於投球節奏有明顯落差，「這場讓他更自在去發揮，他也調整得很好。」

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陳重羽指出，快1年不曾與布雷克搭配，前次賽後不斷看影片，找到可以修正的方向，「捕手的工作就是輔助投手，不要影響他的投球型態，這場嘗試把節奏拉快一點，讓他更舒服地去投，效果看來相當不錯。」

代理總教練高志綱表示，賽前確定陳重羽先發蹲捕，投捕兩人花了點時間溝通，有修正前次的缺失，「重羽本來就是努力的選手，希望藉由這場增加信心。」布雷克認為，前次是他狀況不佳，不能怪捕手，這場各種球路都得心應手，投起來自然順暢許多。

晚2年入隊的柯育民前4場都先發蹲捕，打擊也有不錯表現，高志綱認為會讓陳重羽有壓力，但陳重羽認為，每個人都想把握機會，學弟有好表現他也會鼓掌加油，「珍惜每次下場機會，盡全力去表現，為球隊做出貢獻比較重要。」

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