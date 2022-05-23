T1》「安」全晉季後賽 英熊厲害

台啤英熊晉級。（記者林正堃攝）

淘汰雲豹 將戰龍頭海神

林泰樂（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕T1職籃聯盟季後挑戰賽昨登場，例行賽排名較佳、握有一勝優勢的台啤英熊避免夜長夢多，在明星後衛蔣淯安全場24分、12助攻和9籃板的帶領下，終場128：110擊敗桃園雲豹，晉級季後賽，將碰上龍頭高雄海神。

蔣淯安（左）拉桿上籃，率英熊殺進季後賽。 （記者林正堃攝）

林泰樂三分彈 打破拉鋸戰

雙方前三節形成拉鋸戰，台啤則在末節拉尾盤，亞洲洋將林泰樂單節三分球3投全進，拉出一波14：2的猛攻，取得全場最多18分領先，奠定勝基。

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本季例行賽雙方6度過招，各拿3勝，台啤在關鍵一戰脫穎而出，主帥楊志豪透露，「本場策略很明確，就是全力防堵雲豹的本土球員，同時也阻斷對手三分攻勢，收到很好的效果。」

雲豹洋將威廉斯豪取全場最高47分，戴維斯也挹注26分，但本土球員熄火，僅合力進帳28分。雲豹主帥劉嘉發坦言，許多本土球員都是第一次打高張力的季後賽，經驗明顯不及對手。

蔣淯安24分 差點大三元

台啤主控蔣淯安維持高水準演出，僅差1籃板就能完成職業生涯首度大三元。小安回應，「賽後才關注個人數據，是否達成紀錄並不重要，只要球隊贏球就好。另外，我本場失誤偏高（6次），未來必須要修正。」

台啤英熊1戰解決雲豹晉級，休兵2日後將赴高雄對決海神。楊志豪說，「海神外援中鋒庫薩斯和後衛布銳克曼對我們造成很大的威脅，我們將研擬策略迎敵。」

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