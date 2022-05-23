法網》封后熱門賈珀 一戰出局

突尼西亞賈珀（左）法網出師不利，遭波蘭蕾妮特（右）逆轉出局。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽昨開打就驚爆冷門！突尼西亞第6種子賈珀初登場先盛後衰，歷經3盤惡鬥，6：3、6：7（4：7）、5：7慘遭波蘭蕾妮特逆轉淘汰，女單封后熱門的賈珀一戰出局，設定至少4強的目標也提前破滅。

波蘭蕾妮特

結束對戰3連敗

擅長紅土作戰的賈珀，先前連2年在羅蘭加洛斯打進16強，27歲的她近況甚佳，不但贏得馬德里冠軍，直到羅馬壓軸戰，才不敵手感更火燙的波蘭世界球后史薇泰格，終止11連勝。這位來自北非的阿拉伯女將，法網意外與排名52的蕾妮特陷入苦戰，次盤與搶7接連錯失機會，拉鋸近2個半小時，終讓右大腿纏上繃帶的老冤家甜蜜復仇，結束對戰3連敗。

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「我和她打過許多艱難的比賽，尤其去年法網第3輪輸了，所以知道這有多麼困難。」賽後蕾妮特表示，看到賈珀這陣子紅土戰績出色，確實感受沉重壓力，「我很清楚必須更加專注，打好每一球，盡量讓她不舒服。很高興我能為每一分奮戰。」

男單首輪，前年美網大滿貫冠軍的提姆出師不利，3：6、2：6、4：6不敵玻利維亞戴利恩，奧地利單反名將傷癒復出仍未開胡，苦吞悲情7連敗、跨季11連敗。至於會外賽殺入的我國「夜市球王」曾俊欣，未排入首日賽程，對手葡萄牙老將索薩在日內瓦打下亞軍後，馬不停蹄趕赴巴黎。

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