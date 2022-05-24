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NBA季後賽》「公務員」威金斯 霸氣爆扣東契奇

2022/05/24 05:30

不當公務員！威金斯爆發成焦點

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨擊敗獨行俠在系列賽聽牌，除了一哥柯瑞穩定發揮，被網友戲稱為「公務員」的威金斯也打出代表作，他攻下27分、11籃板，締造生涯季後賽得分新高，正負值高達+22，而他在西部決賽前三戰正負值+66，也高居全隊之冠。

威金斯（右）試圖擺脫東契奇（左）的防守切入籃下，昨天他拿下27分，締造生涯季後賽新高。（今日美國）

昨決勝節，威金斯更突破獨行俠一哥東契奇的防守，霸氣爆扣籃框，帶動球隊士氣，成為贏球關鍵。

威金斯在決勝節飛過東契奇後爆扣得手，讓東契奇成為「海報背景」。 （法新社）

彈跳飛躍 全場驚奇

27歲的威金斯是2014年選秀狀元，原本效力灰狼的他，在2019-20球季改披勇士戰袍。威金斯成為勇士一員後表現穩定，且在防守上是不可或缺的要角，但他鮮少有爆量得分演出，也常被認為不夠積極，得分總是在16到19分左右， 也被封為「人類控分精華」。

不過，昨威金斯打出企圖心，不只飆出得分新高，他在決勝節飛過東契奇後爆扣，還兩度衝搶籃板補灌，展現絕佳身體素質，讓成為「海報背景」的東契奇笑說：「這真的太令人印象深刻，我也希望我有這樣的彈跳能力。」

威金斯的精采表現，讓勇士總教練柯爾大讚，「沒有威金斯那樣的傢伙，你無法在季後賽贏球，他這季表現很棒，也延續到季後賽。」

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