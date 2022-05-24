法網》史薇泰格開胡 大坂直美首輪落馬

氣勢正旺的波蘭世界球后史薇泰格，昨在法國網球公開賽女單首輪只花54分鐘，就以6：2、6：0收拾排名119的烏克蘭女將朱蓮珂。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕氣勢正旺的波蘭世界球后史薇泰格，昨在法國網球公開賽女單首輪只花54分鐘，就以6：2、6：0收拾排名119的烏克蘭女將朱蓮珂，輕鬆晉級64強，也把連勝紀錄推進至29場。

大坂直美，今年重返法網出師不利，首輪就以5：7、4：6不敵20歲美國新星安妮西莫娃，無緣晉級。（路透）

20歲的史薇泰格堪稱本季狀態最好女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特到5月初的羅馬，已接連橫掃5座金盃。

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被視為法網奪冠大熱門的史薇泰格，首戰就展現在紅土球場的宰制力，直落二輕鬆過關，也締造女子網壇2000年之後的第4長連勝紀錄，她笑說：「我沒想過幾連勝，但很開心我很快就贏，接下來可能會到巴黎逛逛，若想知道我做了什麼，可以看我的社群媒體。」

去年因心理健康因素拒絕參加賽後記者會還提前退賽的日本名將大坂直美，今年重返法網出師不利，首輪就以5：7、4：6不敵20歲美國新星安妮西莫娃，無緣晉級。

台將曾俊欣

男單首戰今登場

男單方面，奪冠呼聲頗高的19歲西班牙新秀艾卡拉茲，首輪以6：4、6：2、6：0輕取阿根廷隆德羅，德國第3種子茲維列夫則以6：2、6：4、6：4拍退奧地利歐弗納。曾俊欣首戰對葡萄牙的索薩將在今天登場。

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