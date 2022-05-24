T1聯盟季後賽》太陽跑轟戰術 特攻難解習題

T 1 季後賽今天開打，由台中太陽與中信特攻打頭陣 。 （T 1 聯 盟提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1聯盟季後賽今晚7點點燃戰火，例行賽排名第2的台中太陽將在主場台體大體育館迎戰中信特攻，雙方本季6度交手，太陽拿下4勝，中鋒桑尼與射手塔克、何喬登的內外配合，將是中信最難解的習題。

太陽擅長「跑轟戰術」，例行賽場均投進12.1個三分球，高居聯盟第2；本季太陽贏中信的4戰，場均投進超過15個三分球，且桑尼繳出25.5分、14.5籃板、9.5助攻的優質成績單，有他在內線牽制，外圍空檔大增。

請繼續往下閱讀...

亞洲外援射手何喬登，例行賽場均轟下19.9分與聯盟最多的3.7個三分球，洋將塔克場均3.2個三分球排名第3，兩人火力驚人。太陽主帥卡米諾斯表示，後衛群節奏掌控很關鍵，若能加速球的傳導，替外圍射手製造空檔，就能提高勝算。

中信特攻除了要設法阻擋太陽的外線砲火，小前鋒阿巴西能否發揮水準也很關鍵，他本季場均20.7分，高居聯盟本土第1，但碰上太陽得分下滑至14.4分，中信總教練李逸驊認為，阿巴西是球隊倚重的進攻選擇，但第一次打季後賽，處理球必須更謹慎。

英熊明晚出戰海神

從季後挑戰賽脫穎而出的台啤英熊，明晚將出戰聯盟龍頭高雄海神，雙方本季例行賽交手6次，各拿3勝。台啤主帥楊志豪表示，「若能減少對手的轉換快攻，才有機會贏球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法