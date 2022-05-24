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中職3大疫象》養兵千日 用在「疫」時

2022/05/24 05:30

因主戰捕手林岱安染疫缺陣，獅隊柯育民從二軍升上遞「捕」，上週表現出色助隊取得3連勝。（資料照）

前言：疫情來襲，導致中職自4月下旬後，幾乎每日輪流新的「疫爆」，超過40人先後確診，被迫脫離戰線，5隊調度吃緊，前所未見，且「疫」發不可收拾，還不知道何時趨緩，誰能挺過這「疫」戰，戰力干擾降到最低，就能在最後勝出。中職33年上半季進行到一半之際，本報整理出3大罕見「疫」象。（記者黃照敦）

味全洪瑋漢因疫情翻身，遞補上一軍後被葉總點名續留一軍機率高。（資料照）

一、二軍界線變模糊

5隊球員疫情狀況

〔記者黃照敦／台北報導〕中職疫情延燒近月，在不影響一軍例行賽的原則下，各隊全員備戰，一、二軍界線模糊，不分年資，此刻能投擅打又健康的即戰力，統統調上前線支援作戰，今年球團對養兵千日、用在「疫」時，有更深的體會。

疫情瞬息萬變，該如何調兵遣將？中信兄弟總教練林威助參透箇中道理。他表示，現在各隊比的是一軍替補球員、二軍養成支援兵馬，板凳深度將影響各隊戰力，如何調配得宜，決定最後戰績。

助總體悟深 調兵比高下

現階段，龍猿獅疫情最慘烈。味全龍4月27日先爆疫情，不但多場延賽，復賽前兩戰也都先盛後衰，肇因臨時頂上來的二軍後援投手扛不住而崩盤。戰績遙遙領先的樂天桃猿，林立、陳俊秀和林承飛確診後，打線斷線，目前3連敗，且一度連21局未得分，「疫」長罕見；統一獅主要傷在牛棚，儘管上週4勝1敗，這4勝中靠的是4名先發都至少投7局、平均超過百球的苦力，只消耗牛棚7人次（5人共吃6局），將疫情影響傷害降到最低，在27日隔離屆滿的「餅總」林岳平歸隊前，戰績緊咬住桃猿。

受到疫情波及，各隊頻繁調度一、二軍戰力，二軍竟「疫」外出現人手不足的窘境，上週比賽因此完全停擺，8場都打不成，5月35戰中已經先確定17場延賽，中職各隊優先顧好一軍成績，二軍平常是否有儲備好即戰力，在疫變球季影響最明顯。

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