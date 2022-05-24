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中職3大疫象》「疫」長賽季 牛棚躺一片

2022/05/24 05:30

中職9大後援土投近2年成績

中信泡麵3人組 僅剩李振昌

桃猿牛棚洋投豪勁因調整得宜，今年依舊神勇，防禦率僅0.98，奪10次救援成功。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟前天下放吳俊偉，去年勇奪總冠軍的「泡麵3人組」，僅剩終結者李振昌還在一軍奮戰。上季中職打到12月才結束，副作用已在本季發酵，不少投超過50局的後援土投進廠維修。

統一獅鄭鈞仁。（資料照）

中職去年受疫情影響一度停賽近2個月，導致總冠軍賽打到12月，獅象牛棚受損狀況最明顯。蔡齊哲春訓就右肩不適，一軍初登板最快球速剩下137公里；獅隊佈局投手鄭鈞仁也有手肘問題，至今仍未上一軍。

樂天桃猿陳禹勳。（資料照）

去年球季太長是否導致後援調整緩慢？中信總教練林威助曾說，什麼都有可能是影響因素，但無法確定是什麼原因，「像蔡齊哲，他說他想打台日交流賽，在春節前1天回報傳接球不舒服，那是調整太快？還是去年球季太長？」

陳禹勳傷手肘 球速降

樂天桃猿陳禹勳去年最快球速152公里，今年受右手肘不適影響，下修至147公里，一度要評估是否開刀；富邦悍將終結者曾峻岳是少數不受影響的土投，他去年11月初就提前關機，今年最快球速維持154公里。有別於土投，豪勁去年先發4場後轉後援，投滿整季達80.2局，今年依舊神勇，防禦率僅0.98，奪10次救援成功，海放其他人。為了因應去年漫長球季的副作用，本季採取較聰明的調整方式。

洋投豪勁懂調整 表現海放土投

豪勁指出，今年在樂天也有獲得教練同意，如果連續出賽身體勞累，賽前傳接球和體能訓練就不做，「時間調配更謹慎，牛棚熱身就在比賽中才做。」

去年變形球季對豪勁來說不算特別，他說上季效力中職以前，有參加中南美洲冬季聯盟的習慣，球季本來就會拉比較長，「不過去年在台灣球季確實很長，我有完整休息，做重訓和伸展，讓自己維持好的狀態。」

今年龍獅投手群又先後9人、5人確診，多為牛棚勝利組，調度更顯捉襟見肘。

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