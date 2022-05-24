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中職3大疫象》全壘打產量 「疫」直落

2022/05/24 05:30

去年22轟全壘打王朱育賢本季因傷只打20場、79打席，目前敲3轟。 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職本季全壘打產量銳減，目前打了74場比賽，只擊出63支全壘打，有可能出現8年來首次的平均每場全壘打不到1支的紀錄。

中職最近10年全壘打產量

8年來首見場均不到1轟

今年第1週砲聲隆隆，6場比賽共出現16支全壘打，場均高達2.67，當時外界一度認為，是否比賽用球又變彈了。不過，4月7日聯盟公布比賽用球檢測結果，恢復係數0.556在標準值0.540~0.560的範圍之間，還比去年下半季2次檢測結果的0.559低。

奇妙的是，聯盟公布比賽用球檢測結果的當天起，最近68場比賽只出現47支全壘打，使得今年全壘打的場均降低到0.85，上一次出現場均低於1是2014年，當年240場比賽擊出209支全壘打，場均0.87。

中職開打的1990年全壘打場均1.01，是前9年最少紀錄，1999年出現首次的「死球」年代，當年場均0.92，2000年也只有0.97。

2010年中職240場比賽只打出159支全壘打，總數和場均0.45都創下最低紀錄，當年兄弟象更只有22轟、場均0.81，也創下單隊單季最低紀錄。

2015年起因為比賽用球恢復係數偏高，中職進入「活球」年代，當年全壘打埸均1.79，是前一年的2倍，2016年更轟出603支全壘打，和場均2.51都創下最高紀錄，當年中信兄弟打出169轟，和場均1.41都創下單隊單季最高紀錄。

球評潘忠韋認為，主要的影響因素還是在比賽用球，而打者因應比賽用球的特性調整打擊策略，進一步使得全壘打的機率降低。

除了比賽用球，疫情球季強打狀況也不少，去年全壘打榜上的朱育賢、林安可、蘇智傑、林泓育、陳俊秀、陳子豪、高國輝和林益全等各隊巨砲，不論是受傷缺席、降二軍調整或染疫隔離，加上洋砲也不堪用，聯盟整體全壘打產能都受到影響，陳俊秀隔離前打26場未開轟，高國輝和林益全也都掛零，林泓育28場、114打席至今也僅1轟，都是他們生涯罕見。

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