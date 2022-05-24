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相隔14年 中職前進台東開打

2022/05/24 05:30

中信兄弟已提前搭乘巴士前往台東，昨天並進行夜間練球。（取自兄弟粉絲團）

〔記者吳清正／台北報導〕中職本週前進東部，中信兄弟今天起在台東球場擔任主場，和樂天桃猿2連戰，週五移師花蓮球場，由主場的統一獅和樂天3連戰，本週另一焦點則是富邦悍將的連勝之路能走多遠。

今起兄弟對桃猿2連戰

中職上一次在台東進行例行賽已是2008年，當時台東球場還沒有夜間照明設備，週日沒有比賽的中信已提前前往台東，昨天並進行夜間練球，以適應燈光。

中信上週1勝4敗，排名落居第4，但和第3的味全龍沒有勝差，今天由德保拉先發對決樂天黃子鵬，試圖重返A段班行列。德保拉本季對樂天先發2場都拿下勝投，投15.2局無失分，包括1場完封。

週五移師花蓮 獅猿3連戰

原本戰績獨走的樂天，因林立、陳俊秀和林承飛等主力打者確診，打擊火力大受影響，上週也是1勝4敗，更慘遭本季首次3連敗，和排名第2的統一只剩3.5場勝差，昨又有1名投手快篩陽性，爭冠之路再添變數。

富邦本季前26場只攻下57分，發生32次失誤，戰績4勝22敗創中職史上最差開季，但上週打擊、投手和守備都脫胎換骨，5場攻下32分、只失18分，也只有2次失誤，拿下4勝1敗，更在週末的3連戰橫掃樂天，贏得本季首次3連勝，連勝期間沒有出現失誤。富邦明天起和味全3連戰，週六出戰中信。

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