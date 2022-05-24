全壘打產能減 打擊策略變了？

球評潘忠韋指出，連續3年超過20轟的樂天桃猿朱育賢，是少數仍保持原有打擊型態的選手。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職本季全壘打明顯減少，球評潘忠韋認為，主要的因素還是在比賽用球，而打者因應比賽用球的特性調整打擊策略，進一步使得全壘打的機率降低。

潘忠韋指出，近年來比賽用球對於全壘打產量的影響，一直是各國職棒的熱門話題，大聯盟並進行詳盡研究，在打擊仰角、擊球初速、確實擊球、平飛球和高飛球比率等等數據都沒有太大差異下，去年全壘打仍大減約20％，比賽用球造成的影響非常明顯，台灣雖然沒有這麼多進階數據可供分析，打者本身的感覺還是最清楚的。

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今年從熱身賽到開季第1週，平均每場的全壘打都超過2支，潘忠韋表示，當時具有長打能力的選手都會全力揮擊，並把仰角打大，以把球轟出全壘打牆為目標，但之後很多打得很紮實的球，原本感覺會飛出去，卻都在全壘打牆前被接殺，一次、兩次之後，球隊開始要求把球打平，畢竟打高只是增加出局的機會，全壘打出現的機率就更低了。

潘忠韋指出，連續3年超過20轟的樂天桃猿朱育賢，是少數仍保持原有打擊型態的選手，雖然他開季錯過11場比賽，但調整到位後，長打火力仍值得期待，上週對富邦悍將轟出反方向的滿貫砲，就打得非常漂亮。

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