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葉總嘴上服氣 「公道已還象魔力」

2022/05/25 05:30

龍隊教頭葉君璋日前質疑兄弟洋投使用外部物質。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對21日對中信兄弟之戰質疑洋投象魔力使用外部物質一事，味全龍總教練葉君璋昨表示，總教練的工作就是提出疑問，既然裁判認定沒使用，已還給象魔力公道，沒必要多說。

葉君璋指出，棒球規則清楚規定，除了滑石粉其他都不能用，裁判只要根據這項，就有權主動檢視投手的裝備，「不行的就是不行，不需要再規定哪些不可以用，如果每個東西都要規定，裁判才可以檢查，那可能規定不完了。」

葉君璋表示，這件事不能怪投手，只要沒被抓到就會繼續用，當下他只是提出疑問，「既然裁判沒抓到，看過以後說沒有，就已還給他公道，這件事也就結束了，搞不好我們球隊也有人用，只是沒被抓到而已。」

葉君璋也親自示範，把球棒噴膠均勻噴在手上再去握球，球很乾淨完全不黏但手超黏，他藉此強調，整場不會只用1顆球，裁判要檢查的不是球而是其他地方，「因為球隊有人看轉播發現，象魔力完全沒用到滑石粉，才開始注意他。」

提出數據交公評

象魔力被葉君璋質疑前面對11人次，沒被擊出安打沒失分，投完3局只讓味全打者靠2次四壞上壘，4局下被質疑後開始使用滑石粉，面對19人次被擊出6支安打失4分，葉君璋說：「為什麼有這樣的落差，大家自己判斷。」

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