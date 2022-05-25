晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

第5盤腿抽筋 曾俊欣法網首勝殘念

2022/05/25 05:30

曾俊欣在法網男單首輪激戰葡萄牙老將索薩，纏鬥5盤惜敗，生涯大滿貫首勝還要再等等。（歐新社）

一路纏鬥 激戰4.5小時惜敗

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「夜市球王」曾俊欣昨天在法國網球公開賽拚出頑強鬥志與韌性，歷經4小時23分鐘激戰才以7：6（7：5）、1：6、6：4、1：6、4：6惜敗給33歲的葡萄牙老將索薩，生涯大滿貫會內首勝還要再等等。

拚鬥到第5盤大腿抽筋的曾俊欣，賽後信心未減，更放眼接下來溫布頓錦標賽，「很可惜，本來有機會拿下比賽。不過還是非常好的經驗，讓我更清楚自己在大賽中還缺少什麼。」

上週會外賽連過3關的曾俊欣，已締造我國男網自力晉級會內紀錄，本週世界排名也來到生涯新高109。這是他的第2場四大賽，今年初因受染疫影響，澳網男單首戰止步。

過去台灣男單只有盧彥勳曾在2013、15年法網男單各拿1勝，王宇佐和莊吉生都在首輪出局。

面對今年甫獲得日內瓦公開賽亞軍的索薩，20歲的曾俊欣汲取3月邁阿密網賽輸球教訓，在拿手的紅土球場穩紮穩打，結合速度與短切的靈活打法，帶給對手發球局沉重壓力，雙方你來我往，一路拉鋸至決勝盤，曾俊欣未能把握第2、4局共3個破發點，反遭索薩在第9局關鍵破發，和64強門票擦身而過。

納達爾、喬帥 順利開胡

此外，擁有史上最多13座法網冠軍的「紅土之王」納達爾，首輪以3個6：2輕取澳洲湯普森，大滿貫第299勝到手。志在衛冕的世界球王喬科維奇，也以直落3解決日本選手西岡良仁晉級次輪，送給自己遲來的35歲生日禮。俄國第2種子梅德維夫強轟12記愛司、8度破發，連下3盤輕取阿根廷巴格尼斯，疝氣手術後復出首勝到手。

女單雖然種子名將中箭落馬，捷克前球后普莉絲可娃、「英國甜心」拉杜卡努等大咖球星，都撐過3盤苦戰驚險過頭關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。