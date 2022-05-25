第5盤腿抽筋 曾俊欣法網首勝殘念

曾俊欣在法網男單首輪激戰葡萄牙老將索薩，纏鬥5盤惜敗，生涯大滿貫首勝還要再等等。（歐新社）

一路纏鬥 激戰4.5小時惜敗

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「夜市球王」曾俊欣昨天在法國網球公開賽拚出頑強鬥志與韌性，歷經4小時23分鐘激戰才以7：6（7：5）、1：6、6：4、1：6、4：6惜敗給33歲的葡萄牙老將索薩，生涯大滿貫會內首勝還要再等等。

拚鬥到第5盤大腿抽筋的曾俊欣，賽後信心未減，更放眼接下來溫布頓錦標賽，「很可惜，本來有機會拿下比賽。不過還是非常好的經驗，讓我更清楚自己在大賽中還缺少什麼。」

請繼續往下閱讀...

上週會外賽連過3關的曾俊欣，已締造我國男網自力晉級會內紀錄，本週世界排名也來到生涯新高109。這是他的第2場四大賽，今年初因受染疫影響，澳網男單首戰止步。

過去台灣男單只有盧彥勳曾在2013、15年法網男單各拿1勝，王宇佐和莊吉生都在首輪出局。

面對今年甫獲得日內瓦公開賽亞軍的索薩，20歲的曾俊欣汲取3月邁阿密網賽輸球教訓，在拿手的紅土球場穩紮穩打，結合速度與短切的靈活打法，帶給對手發球局沉重壓力，雙方你來我往，一路拉鋸至決勝盤，曾俊欣未能把握第2、4局共3個破發點，反遭索薩在第9局關鍵破發，和64強門票擦身而過。

納達爾、喬帥 順利開胡

此外，擁有史上最多13座法網冠軍的「紅土之王」納達爾，首輪以3個6：2輕取澳洲湯普森，大滿貫第299勝到手。志在衛冕的世界球王喬科維奇，也以直落3解決日本選手西岡良仁晉級次輪，送給自己遲來的35歲生日禮。俄國第2種子梅德維夫強轟12記愛司、8度破發，連下3盤輕取阿根廷巴格尼斯，疝氣手術後復出首勝到手。

女單雖然種子名將中箭落馬，捷克前球后普莉絲可娃、「英國甜心」拉杜卡努等大咖球星，都撐過3盤苦戰驚險過頭關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法