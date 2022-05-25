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T1》雙洋將包辦63分 太陽聽牌

2022/05/25 05:30

太陽隊桑尼獨拿33分，聯手塔克的30分，助隊擊敗中信特攻。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台中報導〕T1聯盟元年季後賽昨點燃戰火，台中葳格太陽靠著桑尼獨拿33分，加上塔克挹注30分，包含決勝時刻的重要攻守，以102：96力退新北中信特攻，在3戰2勝系列賽拔頭籌，搶下「聽牌」優勢。

例行賽排名第2的太陽與第3的特攻昨在台體大體育館交手，爭奪冠軍戰門票。最多16分領先的太陽險些失守，好在塔克決勝節挺身而出，最後1分33秒投進三分球及4罰3中，並搶下重要籃板，摧毀特攻的反撲希望。

太陽教練卡米諾斯坦言，雙方在開賽比分差距大，但第2節被追上後有點慌了手腳，下半場兩隊一路拉鋸，還好最後球員找回手感且防守強度拉高，才將勝利順利收入囊中，他也力讚桑尼及塔克，「他們都是很有經驗的球員，打球不是為了數據，而是在小細節幫助球隊，很開心拿下第1勝。」

太陽得分集中在洋將，本土球員合計僅得18分，但卡米諾斯強調，「我們是一個團隊，得分不須分國籍，也不是只有看分數。」

特攻共6人得分達雙位數，教練李逸驊直言，球隊防守不夠有壓迫性，進攻太著重在三分球，成為落敗關鍵，「如果分數咬上，還是有機會贏球，可惜就差臨門一腳。」

兩隊今天休兵，明天將回到新莊體育館，背水一戰的特攻要全力求勝，延長戰線。

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