塔圖姆「衣」擊復生 綠衫軍扳平

塞爾提克塔圖姆（右）昨賽前穿著「籃球大帝」喬丹衣服現身，果然身手大復活飆31分，助隊在東部決賽G4扳平。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前一場只得10分的塞爾提克球星塔圖姆，昨在東部冠軍戰第4戰賽前穿著「籃球大帝」喬丹衣服現身，也找回手感，轟下全隊最高的31分，率綠衫軍以102：82大勝熱火，將系列賽扳成2：2。

賽前穿喬丹T恤

上半場就飆24分

塔圖姆前役14投3中，還發生6次失誤，成為主場輸球的戰犯。昨他穿著喬丹當年拿下冠軍，嘴上叼著雪茄菸的T恤，一上場就主宰戰局，上半場就攻下24分。他在東部冠軍系列賽已3度在上半場至少20分進帳，也是繼詹姆斯、哈登後，唯一能在分部決賽展現驚人火力的球員。

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塔圖姆前一場傷到肩膀，被懷疑是手感奇差的主因，他透露，該役下半場有回到場上，睡一覺就好了，「我做好打第4戰的準備，站出來幫球隊贏得勝利。」

塞爾提克第一輪直落四橫掃籃網，前一系列賽遭遇衛冕軍公鹿，只要輸球下一場立刻跌深反彈，昨再次躲掉連敗扳平戰局。但塔圖姆並不樂見這樣的狀況，「當我們輸球之後，就會感覺下一場是場攸關生死的比賽，我們必須在下一戰繼續保持這樣的心態。」

熱火先發5虎J.巴特勒、艾德巴約、羅利、斯特魯斯及P.J.塔克昨合拿18分，創下自1970-71年賽季以來最慘紀錄。膝蓋有傷的巴特勒過去13場投籃命中率53.5％，昨出手14次僅中3球，進帳6分。他表示，表現不佳和傷勢沒關係，盼下一場能找回水準。

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