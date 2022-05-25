本週搶登老二 夢想家差1勝

夢想家Formosa Sexy奪得PLG年度啦啦隊獎項。（取自夢想家FB）

〔記者廖聿偉／台北報導〕受到疫情影響，PLG聯盟賽程延宕，原訂本週開打的季後賽，將延至6月3日在新竹縣體育館點燃戰火，目前僅攻城獅確定拿下例行賽第1，台新夢想家、富邦勇士和新北國王排名尚未確定。

季後賽延到6月3日開戰

季後賽採取5戰3勝制，主場將採「2-2-1」制，高種子球隊享有G1、G2和G5的主場優勢。

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PLG仍有3場例行賽未打，夢想家本週將進行客場2連戰，週五先在南山中學體育館「閉門賽」對上領航猿，週六則到新莊體育館出戰新北國王。夢想家只要再拿1勝就能篤定拿下例行賽第2。

若夢想家吞下2連敗，戰績將與國王相同，但兩隊對戰由國王拿下4勝佔上風，屆時勇士將成為第2種子，國王與夢想家則分居3、4名。

Formosa Sexy啦啦隊奪后冠

此外，PLG本季新增年度啦啦隊獎項，台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy共拿下6659票，以超過5成的得票率拿下史上首座后冠。Formosa Sexy性感大方的舞風，廣受好評，且首創在籃框後方跳舞，影響對手罰球的新招，成為球隊最佳後盾，主場戰績11勝4敗傲視群雄，並創下15場主場皆滿座的票房紀錄。

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