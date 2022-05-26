炸20顆三分球 獨行俠絕處逢生

獨行俠東契奇（中）昨貢獻30分、14籃板、9助攻的準大三元，率隊求生，力退勇士拿下西部冠軍戰首勝。（今日美國）

西部決賽首勝

逼出第5戰

〔記者吳孟儒／綜合報導〕吞下3連敗的獨行俠，在西部冠軍賽第4戰已無退路，昨天展現傲人外線火力，全隊狂飆20顆三分球，王牌東契奇繳出30分、14籃板、9助攻的準大三元，在主場以119：109力退勇士，系列賽追成1勝3負。

下半場開打前出現球館屋頂漏水的插曲，讓獨行俠險些被拐氣，儘管全場最多領先29分，決勝節被勇士板凳群的32：11海嘯攻勢追到只差8分，在東契奇回到場上後重掌比賽節奏，最後3分鐘靠著他的得分和助攻拿下球隊最後9分，鎖定比賽勝利。

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東契奇砍30分 準大三元

這是東契奇生涯第17場在季後賽單場進帳30分，在23歲以下的排行榜中，與布萊恩、杜蘭特並列史上第2，僅次詹姆斯的21次。

縱觀季後賽7戰4勝的系列賽，總共出現146次0：3落後局面，沒有一次能逆轉，但東契奇相信紀錄是用來打破，他堅定地說：「如果你覺得自己會輸，那你就已經輸了，我們必須要秉持贏球信念，一場一場拿下。」

獨行俠全隊眾志成城，角色球員也有出色發揮，芬尼史密斯和布拉克聯手飆進10顆三分球，拿41分，團隊共6人得分達雙位數，且三分準星高達46.5％，這是他們今年季後賽第11場投進至少15顆三分球，創下新紀錄。

勇士外線落居下風，禁區又未能維持優勢，籃板數還少對手3個，二波進攻只拿9分更是系列賽4戰以來最低，總教練柯爾說：「我們在防守鬆懈了，一旦他們找到手感，想贏就很難。」

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