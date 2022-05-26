「尚青」第一隊 67年來最年輕

NBA年度第一隊

5球星都在27歲以下

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA昨公布年度最佳陣容，第一隊入選5位球星年紀最大27歲、最小23歲，成為67年以來最年輕的第一隊，NBA世代交替已成事實。

2019、2020年例行賽MVP公鹿「字母哥」亞德托昆波，以100張第一名選票，滿分500入選年度第一隊，本季完成MVP二連霸的金塊約基奇與獨行俠東契奇、太陽布克、塞爾提克塔圖姆，5位好手年齡在27歲或27歲以下，是1955年以來首見的狀況。

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昨率獨行俠贏球的東契奇，生涯前4年有3次進入第一隊，成為「大鳥」柏德、「石佛」鄧肯後史上第3人，布克、塔圖姆則生涯首次進入第一隊。

如何看出年度最佳陣容逐漸年輕化，15名入選球員中，有10人未滿30歲，而最年長是入選第三隊的太陽主控保羅，以及唯一沒有季後賽可打的湖人「大帝」詹姆斯，兩人皆為37歲。至於詹姆斯連18季入選，持續堆高史上連續進入年度陣容的紀錄。

詹皇連18季入選年度最佳陣容

名單揭曉後，老鷹T.楊恩還大賺一筆，他去年與老鷹簽下5年1.77億美元的延長合約，如今他首次進入年度第三隊，合約總值將提高至2.12億美元，將多賺3540萬美元（約10.4億台幣），可說是大豐收。

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