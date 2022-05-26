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桃猿疫情連環爆 花東戰變數大

2022/05/26 05:30

桃猿又爆染疫潮，球員已有14人隔離，今晚在台東的補賽和明赴花蓮對獅3連戰能否打得成，變數極大。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台東報導〕樂天桃猿疫情一日連環爆，昨天先後通報包括8名球員在內，多達15名隊職員快篩陽，累計已有14名球員匡列隔離，今晚和中信兄弟在台東的補賽、以及明赴花蓮對獅3連戰能否打得成，存在極大問號。

昨日在台東桃猿對兄弟的比賽，因雨順延至今日。（記者李惠洲攝）

昨晚增陳冠宇等3人篩陽

樂天桃猿和中信兄弟昨原定在台東球場再戰因雨延至今晚，不過昨下午猿隊又爆發一波染疫潮，一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰、野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴皆出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，另有四位一軍隨隊職員也同樣出現症狀。猿隊領隊浦韋青曾向聯盟反映，並徵詢是否有停賽可能性。

未料，昨晚9點多，桃猿再發出公告，追加一軍投手陳冠宇、野手梁家榮、林澤彬於晚上也出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前皆已安排PCR檢測並依規定通報聯盟。

計14員隔離 面臨停賽危機

猿隊14人隔離，是不含上週首波染疫、今天解隔的林立、林承飛和陳俊秀3人。聯盟昨晚回應表示，樂天桃猿自5月18日起，共11位一軍球員與3名指定遞補球員通報確診，仍未達「一軍球員14人以上」停賽標準。

猿隊今晚賽前若再新增1人快篩陽，就達停賽標準，若因此猿隊被迫延賽，目前集結在花東的猿象獅行程將大亂，獅隊昨已經抵達花蓮備戰。

樂天桃猿開季戰績長紅，率先拿下20勝，但近期不僅吞下4連敗，加上多數主力都染疫缺賽，從猿隊開幕戰先發打線中，目前仍在一軍可出賽名單的僅有捕手林泓育、外野手成晉和陳晨威，雖然主砲朱育賢傷癒復出，但內野幾乎崩盤。目前戰績領先第二的統一獅僅3場勝差，疫情卻「猿猿」不斷，猿隊爭季冠恐晚節不保。

首波解隔球員 暫不急上場

林立等3名主將今天解隔後，按規定可歸隊待命出賽。不過，樂天桃猿總教練曾豪駒昨下午在球場受訪時仍強調，為避免球員受傷風險，解隔者仍會安排先在二軍練球，首批最快也要下周才歸隊。

曾豪駒說：「現在球隊密切接觸、或許有潛伏期，每天狀況都未知，對球員來說，對內或對外都是威脅，球員健康跟球賽品質也都難以維持。我們當然還是樂意遵守聯盟規章，但現在對選手身心影響甚鉅，聯盟或許能有更好的因應。」

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