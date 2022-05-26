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現場直擊》4「猿」兵趕抵台東 歡聲雷動

2022/05/26 05:30

桃猿總教練曾豪駒擔心內野戰力告急。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台東報導〕「現在顧不了二軍了，只能先支援一軍。」樂天桃猿隊育成部主管沈鈺傑一聲長長嘆息，道盡桃猿隊近期受疫情侵擾的無奈。除了帳面上一波4連敗、主戰球員狀況未定之外，年輕潛力股被迫揠苗助長，更是教練團擔憂的後遺症。

桃猿成疫情「受災戶」，原本還在培養陣容中的19歲捕手毛英傑提前上陣。 （桃猿球團提供）

19歲捕手毛英傑趕註冊

昨猿隊因應疫情，讓野手林楷錡、黃敬瑋、林知譽和捕手毛英傑到台東支援，其中19歲捕手毛英傑去年才入隊，昨本不在名單內，註冊之後今天起才可出賽，總教練曾豪駒坦言，毛英傑能力雖好，但仍需培養：「他是我們還在培育的選手，本來至少還要兩年養成，但如今真的已經沒人了。」

曾總憂內野戰力告急

除了新秀被迫提前上戰場，曾總擔心的還有內野戰力。原本染疫的主戰選手就多為內野手，如今支援的馮健庭、楊家勝也被迫脫離戰線，加上老將林智平又在二軍受傷，曾總大嘆替補席上幾乎已無內野手。曾總說：「球員都知道快要沒人了，他們也很辛苦，一直撐下去。」

昨賽前，幾位投手苦中作樂，把自己名字放在白板上的打序中，但人人內心多少都對疫情有疑慮。4位支援選手昨從嘉義搭上球隊管理的車，花了4小時抵達台東，路程中曾總耳提面命，要他們雨中開車務必開慢。4人大約昨4點55分抵達球場，猿隊全員歡聲雷動歡迎，有人大喊：「援軍來了！」

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