海神殺退英熊 季後賽拔頭籌

高雄全家海神昨在3戰2勝系列賽拔得頭籌，主控布銳克曼挹注19分、8助攻。 （T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕T1聯盟季後賽昨在鳳山體育館登場，由地主高雄全家海神迎戰台啤英熊，海神全隊7人得分上雙，且克服最多12分落後，在下半場上演逆轉秀，終場以114：91力退英熊，在3戰2勝系列賽拔得頭籌。

受到疫情及傷病影響，海神昨僅有10名球員輪替，且在上半場一度落後達12分，但全隊展現韌性，易籃後吹起反攻號角，靠著亞歷山大和胡瓏貿發揮，一舉扭轉戰局。

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庫薩斯、布銳克曼 主場發威

海神總教練喬伊斯坦言，僅有10人輪替確實有些吃力，但很開心看到球員展現韌性，「中場時我提醒球員，要把防守做起來，尤其我們把士東守住，降低他在下半場的得分。」海神庫薩斯繳出全隊最高24分、7籃板，主控布銳克曼挹注19分、8助攻，昨繳出本土最佳16分的胡瓏貿則認為，逆風戰確實不好打，也希望下一戰不會再打得這麼辛苦。

海神這次季後賽主場移師鳳山體育館，也是這季首度在此場館出賽，對此，昨攻下15分的于煥亞表示，其實沒有適應上的問題，「球隊把這裡打造的跟我們自己的家一樣，也提早3週來準備，所以適應得不錯，能到這邊比賽滿開心的。」

英熊在下半場全隊僅拿38分，讓對手有了逆轉契機，總教練楊志豪認為，對手下半場防守加壓，造成球隊不少失誤，也是進攻受阻一大關鍵，另外他也點名包含林泰樂、德古拉都尚未進入狀態，「海神把林泰樂守得很好，讓過去幾乎每戰有20分進帳的他只拿2分，對我們確實很傷。」

英熊士東貢獻全隊最高29分，一哥蔣淯安昨雖戴著口罩上陣打了45分鐘仍進帳28分，但他認為，自己發生5次失誤，還有改進空間，「戴著口罩多少有影響，像是隊友聽不太清楚我的聲音，在溝通戰術的部分必須調整。」

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