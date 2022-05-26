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薩絲諾薇琪逆轉 英國甜心爆冷打包

2022/05/26 05:30

法國「阿里」松加流下英雄淚，告別職業生涯。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕19歲的「英國甜心」拉杜卡努先盛後衰，6：3、1：6、1：6遭白俄羅斯老冤家薩絲諾薇琪大逆轉，第12種子繼今年初澳網後，又於法網女單次輪爆冷出局，紅土大滿貫處女秀提前落幕。

「英國甜心」拉杜卡努遭薩絲諾薇琪逆轉，女單次輪提前打包。（路透）

去年美網封后一戰成名，拉杜卡努人氣飆升，戰績卻持續下滑，令她備感壓力，巴黎羅蘭加洛斯初登場3盤險勝後，面對去年印地安泉直落2贏她的薩絲諾薇琪，這位新科大滿貫冠軍激戰逾2小時被翻盤，苦吞對戰2連敗。薩絲諾薇琪透露，幾個月前染疫，沒為紅土賽季做準備，如今再挫拉杜卡努，讓自己士氣大振，「很高興，我愛法國，現在更能感受這裡的氣氛，希望下次球迷支持我。」

法國「阿里」松加跪別網壇

昨冷門連環爆，去年打進4強的希臘第4種子莎卡莉，第2輪也深陷苦戰，6：7（5：7）、6：7（4：7）被捷克非種子穆丘娃淘汰。

法國「阿里」松加完成職業生涯最後一舞，儘管右臂、腿部舊傷復發，堅持拚完男單首戰，4盤不敵挪威第8種子魯德後，這位37歲地主老將流下英雄淚，當眾跪別紅土球場，觀眾起身鼓掌致意，費德爾、納達爾、喬科維奇等「三巨頭」，也透過大螢幕向昔日對手告別，場面溫馨感人。

詹詠然女雙進32強

詹詠然搭配澳洲老將史托瑟辛苦開胡，6：4、7：6（8：6）力退塞爾維亞克魯尼琪／俄國帕諾娃，「台澳聯軍」挺進女雙32強，這也是大詹近9個月來首勝。至於世界排名109的「台灣一哥」曾俊欣，男單5盤大戰惜敗給葡萄牙索薩，大滿貫會內首勝還得再等等，這位20歲新星已獲外媒注意，法網官網形容這是「4小時23分鐘史詩戰役」。

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