500元鈔圖案 球員奪冠擲帽推手// 退休棒球教練陸永茂 63歲辭世

宜蘭縣中道中學前青棒隊總教練陸永茂前天過世，享年63歲。（中道中學提供）

〔記者蔡昀容、龔乃玠、林宥辰／綜合報導〕台東南王國小少棒隊1998年贏得關懷盃冠軍，當年球員擲帽照片，被選印在2000年發行的500元新台幣鈔票上，球隊幕後功臣教練陸永茂卻傳出5月24日過世，享年63歲。他曾任宜蘭縣中道中學青棒隊總教練，立下諸多戰績，許多師生、親友和子弟兵都表達不捨之情。

中道中學表示，中道青棒隊歷屆球員多數是原住民族，少部分是中低收入戶等弱勢族群出身，陸永茂執教期間，培育出諸多傑出球員，如林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等人，之後也在中華職棒奮戰，自我實現。

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校方指出，陸永茂2019年九月榮退，中道青棒隊在2020年轉為社團性質，去年9月起，陸永茂感於延續中道同事情誼，假日白天擔任校園守衛，身體狀況良好，前幾天國中會考，還祝福國三考生考試順利，後來聽聞陸永茂前天於三星家中疑因休克驟逝，學校同仁及畢業校友都哀痛不已，將協助家屬處理後續治喪事宜。

前統一獅球員鄧志偉聽聞人生路上的恩人陸永茂驟逝，感受人生無常，回憶上心頭，「從學生時代嚴格的教練，到畢業後和藹可親的老師。他是這麼幽默風趣的人，所作所為都是為了學生。身為他的學生，我真的只能感謝他帶我的豐富人生。」

陸永茂子弟兵無數，早期南王期間帶過現統一獅投手王鏡銘、內野手林志祥。中職現役球員岳少華、戴云真、王尉永等選手，也都是陸永茂子弟兵。

陸永茂執教中道中學首屆學生當中，黃郁翔回鄉耕耘基層，目前是三星國小總教練，他得知噩耗時難過地表示，畢業後回任基層教練時，才25、26歲，陸永茂教練當時天天主動關心，他也從陸永茂教練身上學到很多帶兵技巧，如今老教頭驟逝，令人惋惜。

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