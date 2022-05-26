晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桃猿陷染疫風暴 獅龍：停賽門檻可討論

2022/05/26 05:30

統一獅領隊蘇泰安認為，停賽門檻若要修正可討論。（資料照）

〔記者龔乃玠、羅志朋／台北報導〕中職疫情壟罩，龍獅猿染疫人數都超過二位數，影響甚鉅。統一獅在24日結束天母賽程後就移師花蓮，明要迎戰疫情大爆發的樂天桃猿，雙方進行3連戰，獅隊上週也是疫情連環爆，最多累計11名球員，領隊蘇泰安曾跟聯盟請教停賽標準，他認為若要修正門檻可跟其他球團共同討論。

獅隊上週勝利組牛棚幾乎全染疫，加上主戰捕手林岱安和內野手陳鏞基等人，一度是陣容最不完整的球隊。蘇泰安表示，當時聯盟也說，還沒達到一軍14人以上的停賽標準，「如果說這部分要修正，也是要經由球團共同商量，這是可以討論的。」

樂天桃猿深陷染疫風暴，味全龍總教練葉君璋以過來人經驗談，龍隊一度有19人染疫缺陣，最近才陸續歸隊，他認為每隊都會遇到疫情，選手確診和球隊管理嚴格與否是兩回事，以此評斷球員是否自律並不公平，國內疫情擴大，與家人接觸都可能染疫，更何況全隊長期處在一起，只要吃飯或脫口罩風險就大。

疫情在中職持續延燒，葉總建議，球隊是團體生活，或許可比照學校停課模式，例如一隊幾人確診先停賽3、4天，短時間內阻斷、凍結，否則一、二軍球員互調存在風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。