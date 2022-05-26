桃猿陷染疫風暴 獅龍：停賽門檻可討論

統一獅領隊蘇泰安認為，停賽門檻若要修正可討論。（資料照）

〔記者龔乃玠、羅志朋／台北報導〕中職疫情壟罩，龍獅猿染疫人數都超過二位數，影響甚鉅。統一獅在24日結束天母賽程後就移師花蓮，明要迎戰疫情大爆發的樂天桃猿，雙方進行3連戰，獅隊上週也是疫情連環爆，最多累計11名球員，領隊蘇泰安曾跟聯盟請教停賽標準，他認為若要修正門檻可跟其他球團共同討論。

獅隊上週勝利組牛棚幾乎全染疫，加上主戰捕手林岱安和內野手陳鏞基等人，一度是陣容最不完整的球隊。蘇泰安表示，當時聯盟也說，還沒達到一軍14人以上的停賽標準，「如果說這部分要修正，也是要經由球團共同商量，這是可以討論的。」

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樂天桃猿深陷染疫風暴，味全龍總教練葉君璋以過來人經驗談，龍隊一度有19人染疫缺陣，最近才陸續歸隊，他認為每隊都會遇到疫情，選手確診和球隊管理嚴格與否是兩回事，以此評斷球員是否自律並不公平，國內疫情擴大，與家人接觸都可能染疫，更何況全隊長期處在一起，只要吃飯或脫口罩風險就大。

疫情在中職持續延燒，葉總建議，球隊是團體生活，或許可比照學校停課模式，例如一隊幾人確診先停賽3、4天，短時間內阻斷、凍結，否則一、二軍球員互調存在風險。

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