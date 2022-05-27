T1》火爆首節種敗因 太陽遭扳平

新北中信特攻阿巴西（右）與林秉聖聯手攻下40分。

（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北中信特攻昨在T1聯盟首輪季後賽第2戰，改變先發陣容找回快速攻擊節奏，加上「後場三少」之一的阿巴西復活，終場以118：96大勝台中葳格太陽，將系列賽扳成1：1，兩軍明天將決戰太陽主場，爭取冠軍賽門票。

特攻變陣成功 明割喉戰

特攻總教練李逸驊昨改變先發，換上老經驗後衛林韋翰、洋將艾斯及謝亞軒。李逸驊透露，「上一場打太慢，導致第一節打完落後13分，決定換先發，找回該有的球風。」

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「後場三少」的射手擔當謝亞軒改當防守大鎖，和聯盟抄截王林秉聖聯手讓太陽亞洲外援射手何喬登只拿8分。林秉聖第三節跳出來攻下12分、全場20分進帳，進攻也有貢獻。

林秉聖（記者陳志曲攝）

謝亞軒（記者陳志曲攝）

因左腳姆指受傷休1個月的阿巴西，前一場復出先發打10分鐘沒有得分，昨替補上場23分鐘，13投8中轟下20分。為了鼓舞阿巴西，李逸驊請謝亞軒協助開導，謝亞軒建議他可以看精彩影片剪輯重振信心。

阿巴西坦言，太久沒比賽找不到感覺，聽了謝亞軒的建議，有上YouTube搜尋影片，重新瞭解自己打球的方式，「我覺得狀況有回來，希望能延續下去，全力為球隊搶下冠軍賽門票。」

除了「後場三少」，洋將馬龍31分、17籃板、5抄截，艾斯18分、17籃板，都是特攻扳平戰局功臣。

台中太陽後衛周資華（右）不滿判決，竟衝向裁判叫囂並作勢拍手，隨即吞下技術犯規，遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

台中太陽後衛周資華（右）第一節因籃下卡位犯規被判決違反運動道德，不料竟衝向裁判叫囂並作勢拍手，隨即吞下技術犯規，遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

周資華叫囂裁判 吞T出場

太陽昨未能搶下冠軍戰門票，後衛周資華第一節44.8秒因籃下卡位害林秉聖坐飛機，被升級成違反運動道德犯規，他不滿判決再對裁判何長仁叫囂吞技術犯規，遭驅逐出場，最後一怒之下衝向何長仁拍手挑釁，再度引起爭議。

太陽總教練卡米諾斯坦言，球隊在第一節還能抗衡對手，但受到技術犯規影響情緒，球員脫離了比賽節奏，只能明天回主場捲土重來。

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