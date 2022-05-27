晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

綠衫軍再1勝爭霸 塔圖姆有既視感

2022/05/27 05:30

塞爾提克塔圖姆加入季後賽1500分俱樂部。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕上半場落後5分的塞爾提克，在「雙探花」塔圖姆和J.布朗帶領下，第3節拉出一波32：16攻勢奠定勝基，終場以93：80澆熄熱火，在東部冠軍戰系列賽以3：2聽牌，只差1勝即可重返總冠軍戰。

受到肩傷影響，塔圖姆上半場狀態低迷，9投1中僅拿下4分，直到下半場才甦醒，全場繳出22分、12籃板、9助攻，率隊逆轉。塔圖姆生涯季後賽累積得分1508分，他以24歲又84天的年紀達成1500分里程碑，也是史上第2年輕，僅次於布萊恩。

17-18菜鳥球季夢魘 這次拒絕重來

2017年選秀探花塔圖姆，進入NBA後連5季助綠衫軍闖進季後賽，但尚未打進總冠軍戰，他說：「菜鳥球季時我們也曾以3：2領先過，但現在我們已是完全不同的球隊，我比當時更強，布朗也是，我們一起經歷過很多艱難時刻。」

2016年選秀探花布朗昨攻下全隊最高25分，末節更獨攬13分，正負值+20也是全隊最高。布朗上季因左手韌帶撕裂報銷，未能參與季後賽，這季捲土重來季後賽場均23.1分、6.9籃板，命中率48.4%，得分寫個人新高。

塞爾提克再贏1場就可繼2010年後再度前進總冠軍戰，但塔圖姆不敢大意，「比賽還沒結束，我們要帶著落後的心態回到主場，第6戰對我們來說是非贏不可的比賽，不能鬆懈。」前一輪系列賽他們克服2：3落後，最後逆轉擊敗公鹿，要提防對手的逆襲。

熱火艾德巴約昨攻下全隊最高18分、10籃板，但團隊命中率僅31.9%，種下敗因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。