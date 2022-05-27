綠衫軍再1勝爭霸 塔圖姆有既視感

塞爾提克塔圖姆加入季後賽1500分俱樂部。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕上半場落後5分的塞爾提克，在「雙探花」塔圖姆和J.布朗帶領下，第3節拉出一波32：16攻勢奠定勝基，終場以93：80澆熄熱火，在東部冠軍戰系列賽以3：2聽牌，只差1勝即可重返總冠軍戰。

受到肩傷影響，塔圖姆上半場狀態低迷，9投1中僅拿下4分，直到下半場才甦醒，全場繳出22分、12籃板、9助攻，率隊逆轉。塔圖姆生涯季後賽累積得分1508分，他以24歲又84天的年紀達成1500分里程碑，也是史上第2年輕，僅次於布萊恩。

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17-18菜鳥球季夢魘 這次拒絕重來

2017年選秀探花塔圖姆，進入NBA後連5季助綠衫軍闖進季後賽，但尚未打進總冠軍戰，他說：「菜鳥球季時我們也曾以3：2領先過，但現在我們已是完全不同的球隊，我比當時更強，布朗也是，我們一起經歷過很多艱難時刻。」

2016年選秀探花布朗昨攻下全隊最高25分，末節更獨攬13分，正負值+20也是全隊最高。布朗上季因左手韌帶撕裂報銷，未能參與季後賽，這季捲土重來季後賽場均23.1分、6.9籃板，命中率48.4%，得分寫個人新高。

塞爾提克再贏1場就可繼2010年後再度前進總冠軍戰，但塔圖姆不敢大意，「比賽還沒結束，我們要帶著落後的心態回到主場，第6戰對我們來說是非贏不可的比賽，不能鬆懈。」前一輪系列賽他們克服2：3落後，最後逆轉擊敗公鹿，要提防對手的逆襲。

熱火艾德巴約昨攻下全隊最高18分、10籃板，但團隊命中率僅31.9%，種下敗因。

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