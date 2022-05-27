巴特勒膝效應 熱火大當機

熱火巴特勒（左）受傷勢影響表現低迷。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役手感不佳的熱火，昨回到主場狀態依舊低迷，「士官長」巴特勒受膝傷影響僅攻下13分，加上先發後場組合羅利及斯特魯斯加起來只拿4分，讓南灘大軍瀕臨淘汰。

熱火這季以例行賽53勝29負、東部龍頭之姿闖進季後賽，且一路闖進東冠，也被看好有機會挑戰金盃。能夠連戰皆捷，陣中前鋒巴特勒功不可沒，他在首輪面對老鷹場均30.5分、7.8籃板，命中率54.3%，次輪遭遇有恩比德坐鎮的七六人，他平均可拿下27.5分，命中率保持在51.5%。

請繼續往下閱讀...

東冠前兩戰，巴特勒分別進帳41分、29分，保有頂級球星的身手，無奈第3戰膝蓋受傷後狀態崩盤，連兩場只有個位數分數進帳，昨18投4中繳13分，表現判若兩人，但他強調，自己的膝蓋沒事，不能以此為藉口。

昨不只巴特勒表現低迷，隊友手感也不理想，熱火全場拿下80分為今年季後賽得分第三低，且團隊三分球命中率15.6%，為聯盟史上第二低的紀錄。另外，羅利昨6投0中得分掛蛋，斯特魯斯9投0中僅靠罰球拿4分，創下自1970-71球季聯盟將先發列為正式數據以來，先發後場搭檔在季後賽單場最糟表現，羅利賽後也無奈直呼，自己的表現真是場災難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法