比起300勝 納達爾更愛直落三

納達爾（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾昨在法國網球公開賽，以6：3、6：1、6：4解決地主小將穆特，連續18年闖進男單32強，並收下生涯大滿貫單打第300勝，成為史上第5位300勝俱樂部成員。

坐擁13座法網冠軍的納達爾，昨以72％一發得分率，並掃出27記致勝球，進帳法網第107勝，持續改寫史上單一大滿貫的勝場紀錄。

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納達爾也是繼費德爾的369勝、喬科維奇324勝之後，第3位大滿貫300勝男單選手。若加上女單小威廉絲365勝、娜拉提諾娃309勝，則是史上第5位。即使達成里程碑，納達爾反而是開心能直落三獲勝，有更充沛體力繼續訓練，在下一輪遭遇荷蘭的贊德羅普。

尋求衛冕的世界球王喬科維奇狂掃40記致勝球，以6：2、6：3、7：6擊敗由昔日教練瓦伊達指導的洛維尼亞好手莫爾坎，生涯第17次晉級32強。瓦伊達和喬科維奇合作逾10年，直到3月二度分道揚鑣，看著熟悉的教練坐在對手包廂，喬帥坦言很不習慣。

西班牙19歲「小蠻牛」艾卡拉茲昨驚險以6：1、6：7、5：7、7：6、6：4力退34歲同胞拉莫斯維諾拉斯，晉級32強追平生涯最佳。下一輪將遭遇美國好手柯達，雙方今年蒙地卡羅名人賽交手，由柯達獲勝。

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