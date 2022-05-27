玉山盃挑國手 兩隊搶連霸

玉山盃青棒賽將選出U18代表隊。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕111年玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，將選出U18代表隊前往美國衛冕世界盃青棒賽冠軍。

18勁旅6月2日起爭鋒

今年玉山盃共有18個縣市代表隊角逐，預賽在台體大和三重球場兩地開打，4強賽移師天母球場，去年並列冠軍的新北市和桃園市仍是奪冠大熱門，新北市的投打二刀流好手林盛恩，昨在開打記者會喊出2連霸宣言。

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台灣隊在2019年世青賽冠軍戰以2：1力克美國隊，贏得2010年以來第1座冠軍，中斷美國隊4連霸。原定去年舉行的世青賽因疫情延到今年9月，在佛羅里達開打。

2019年冠軍隊的20名選手已有17人加盟國內外職棒，包括陳柏毓、鄭宗哲（海盜）、林昱珉（響尾蛇）、王彥程（日職樂天）、余謙（中信兄弟）、李灝宇（費城人）和林子豪（統一獅）等，昨天李晨薰、蔡佳諺也勉勵學弟們全力以赴爭取冠軍，並從比賽中學習成長。

受到疫情影響，今年玉山盃將採閉門比賽方式進行，為了服務無法進場的球迷，將有多個平台進行場場直播，包括Getwin的youtube和twitch、玉山盃官方粉絲團、YAHOO!運動、麥卡貝、愛爾達和緯來精采台。

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